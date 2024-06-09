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Биолог рассказал об опасности употребления мороженого в жару

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин 9 июня рассказал «Известиям» об опасности употребления мороженого в жару.

Источник: РИА "Новости"

«В жару ни в коем случае нельзя переохлаждать слизистую. Когда мы в жаркую погоду едим мороженое, происходит сильный перепад температур и резкое местное переохлаждение слизистой оболочки. Как следствие — спазм сосудов. Миндалины, в которых образуется большая часть защитных клеток — лейкоцитов, — испытывают стресс, образование в них новых иммунных клеток замедляется», — сказал он.

Как объяснил биолог, во рту всегда есть условно-патогенная микрофлора, которая в обычном состоянии здоровому человеку не опасна, поскольку ее бесконтрольное размножение тормозят иммунные клетки. Однако, оказавшись в «благоприятной» ситуации из-за уменьшения активности иммунных клеток, эта патогенная микрофлора начинает быстро размножаться, сразу же агрессивно проникает через слизистую оболочку в кровь, лимфу, ткани организма, вызывая различные заболевания.

«Когда проходит переохлаждение, миндалины в ответ на этот процесс увеличивают активность, образование лейкоцитов. Их температура резко поднимается, они увеличиваются, набухают, что вызывает болезненные ощущения. Вот вам и быстрая ангина, и различные вирусные заболевания. И еще одно возможное неприятное последствие употребления мороженого в сильную жару. Резкое охлаждение верхнего неба в то время, как организм в целом сильно перегрет, может вызвать раздражение нервных рецепторов и спазм сосудов головного мозга, приводя к сильной головной боли», — заключил специалист.