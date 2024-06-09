Биолог рассказал об опасности употребления мороженого в жару

«Когда проходит переохлаждение, миндалины в ответ на этот процесс увеличивают активность, образование лейкоцитов. Их температура резко поднимается, они увеличиваются, набухают, что вызывает болезненные ощущения. Вот вам и быстрая ангина, и различные вирусные заболевания. И еще одно возможное неприятное последствие употребления мороженого в сильную жару. Резкое охлаждение верхнего неба в то время, как организм в целом сильно перегрет, может вызвать раздражение нервных рецепторов и спазм сосудов головного мозга, приводя к сильной головной боли», — заключил специалист.