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Биолог рассказал о полезных свойствах цветов липы

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин 1 мая рассказал «Известиям», чем полезны цветы липы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Цветы липы являются старинным средством народной медицины. Они содержат флавоноиды и эфирные масла, обладающие противовоспалительными свойствами и могут помочь при болях в горле, кашле, насморке, головной боли, болезнях ЖКТ, почек и других недомоганиях, имеют противоаллергическое действие. У чая из липового цвета приятный вкус и аромат, он успокаивает, снимает напряжение, действует как спазмолитик, улучшает пищеварение и общее состояние организма. Кроме того, цветы липы используют в кулинарии — как украшение или для придания блюдам особых вкусовых нот», — сказал он.

Чтобы правильно высушить липовый цвет, следует разложить соцветия тонким слоем на бумажном или тканевом материале в теплом и сухом месте, избегая прямого солнечного света, рассказал Опарин.

«Цветы должны полностью высохнуть, что займет около одной-двух недель. Хранить сушеный липовый цвет следует в стеклянных или пластиковых контейнерах с плотно закрывающейся крышкой в прохладном, сухом и защищенном от солнечного света месте. Сушеные цветы липы могут храниться до 6−12 месяцев, не теряя своих полезных свойств».

Роман Опарин
доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

18 апреля исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям» о пользе кабачков для здоровья. По ее словам, в кожице кабачка содержатся лютеин и зеаксантин, которые замедляют возрастное снижение зрения. Кроме того, регулярное употребление кабачков — отличная профилактика сердечных заболеваний: аритмии, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца.