Биолог рассказал о полезных свойствах цветов липы

«Цветы липы являются старинным средством народной медицины. Они содержат флавоноиды и эфирные масла, обладающие противовоспалительными свойствами и могут помочь при болях в горле, кашле, насморке, головной боли, болезнях ЖКТ, почек и других недомоганиях, имеют противоаллергическое действие. У чая из липового цвета приятный вкус и аромат, он успокаивает, снимает напряжение, действует как спазмолитик, улучшает пищеварение и общее состояние организма. Кроме того, цветы липы используют в кулинарии — как украшение или для придания блюдам особых вкусовых нот», — сказал он.