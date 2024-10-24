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Биолог раскрыла пользу мармелада для детей

Мармелад полезен для детей. Об этом рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что мармелад полезен для детей потому, что в нем содержится агар-агар, богатый йодом. Продукт хорошо влияет на состояние хрящей и связок.

«В мармеладе мало полезных для детей веществ. Питательная ценность очень низкая, поэтому он не может быть источником важных витаминов и минералов», — отметила Ирина Лялина.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина рассказала, что употребление мармелада с агар-агаром помогает предупредить развитие запоров, улучшить состав микрофлоры кишечника. Вместе с тем она предупредила, что слишком сильно увлекаться подобными сладостями не стоит. Чрезмерное употребление сахара может плохо сказаться не только на фигуре, но и на обмене веществ и работе многих органов. Кроме этого, глюкоза разрушает зубную эмаль и увеличивает нагрузку на поджелудочную железу, предупредила врач в разговоре с «Роскачеством».