Биолог прокомментировала версию конгресса США о создании коронавируса в лаборатории

Ранее американские конгрессмены пришли к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение. Они представили пять аргументов в пользу этой гипотезы, подчеркивая наличие у вируса биологических характеристик, которые не фиксировались в природе. Они также утверждают, что все случаи заражения этим вирусом произошли из одного источника, в отличие от предыдущих пандемий.