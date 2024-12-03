Биолог предупредила о насекомых, которые могут завестись зимой в квартире

«К этой группе относятся бабочки из семейства молей: платяная и пищевые, а также жуки чернотелки и кожееды. Способны проникать в наше жилище муравьи, которые могут портить мебель и продукты. Сверчки, которые питаются гниющими остатками, крошками. А знакомые всем рыжие тараканы и постельные клопы, попавшие в жилища, вообще их не покидают», — сказала эксперт.