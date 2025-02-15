Биолог объяснил, может ли «зеркальная» жизнь с астероида Бенну уничтожить все организмы на Земле

Стоит отметить, что 120 грамм грунта с Бенну уже есть в распоряжении земных учёных. И на нём кишит жизнь. Правда, найденные микроорганизмы имеют другую структуру на молекулярном уровне. Белки в организмах на нашей планете закручиваются по спирали влево. А вот в образцах с астероида значительно больше «правого уклона». Есть те, кто считают, что если такая «отзеркаленная» жизнь попадёт на Землю, то беспощадно убьёт всё живое, из-за отсутствия необходимого иммунитета. О том, насколько реальны эти опасения высказался профессор кафедры биологической эволюции МГУ Андрей Журавлёв.