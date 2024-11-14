Биолог: неправильное использование мочлаки может привести к венерическим заболеваниям

В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что в мочалках, как и губках для мытья посуды, могут завестись опасные паразиты. Так, там могут появиться моллюски и клещи. Эксперт отметил, что использование такой мочалки может привести к воспалительным и инфекционным заболеваниям кожи и слизистых оболочек. Так, могут возникнуть микозы, контагиозный моллюск, демодекоз, кожный лишай. По словам биолога, возможно даже возникновение венерических заболеваний.