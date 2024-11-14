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Биолог: неправильное использование мочлаки может привести к венерическим заболеваниям

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Многие люди во время мытья используют мочалки. Однако их нужно вовремя менять. Об этом предупредил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения клеточный биолог Александр Созыкин.

В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что в мочалках, как и губках для мытья посуды, могут завестись опасные паразиты. Так, там могут появиться моллюски и клещи. Эксперт отметил, что использование такой мочалки может привести к воспалительным и инфекционным заболеваниям кожи и слизистых оболочек. Так, могут возникнуть микозы, контагиозный моллюск, демодекоз, кожный лишай. По словам биолога, возможно даже возникновение венерических заболеваний.

«Во время хранения в замкнутом влажном помещении на мокрой поверхности на мочалках и губках могут появляться различные колонии болезнетворных микроорганизмов и грибков», — пояснил эксперт.

Он рассказал, что мочалку из натуральных волокон можно использовать около трех недель, а искусственную — до шести недель. При этом такие средства гигиены можно стирать в посудомоечной или стиральной машине. Затем губку или мочалку надо просушить на открытом воздухе под лучами солнца.

Биолог предупредил, что менять мочалку из любого материала нужно при изменении цвета и запаха. Выбирать ее или губку для мытья посуды нужно с учетом индивидуальных предпочтений. Стоит учитывать, что синтетические мочалки могут вызывать аллергию.

«Дороже и недолговечнее мочалки различной жесткости из натуральных волокон. Они не токсичны, содержат полезные для кожи ионы, позволяют лучше усваиваться косметическим средствам», — добавил эксперт.

Он отметил, что лучше посоветоваться с косметологом и выбрать мочалку или несколько их видов исходя из своего типа кожи, частоты и цели использования.

Кстати, осенью и зимой многие любят принимать горячий душ. Однако врач-косметолог Ольга Мороз советует этого не делать и мыться теплой водой.