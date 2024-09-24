Биолог назвала самый надежный способ не отравиться покупными пельменями

В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что самый надежный способ не отравиться покупными пельменями — приобретать их только у проверенных продавцов, обеспечивающих должное качество хранения. Продукт должен быть сертифицирован. Также он должен быть от проверенных производителей. Покупать пельмени нужно в магазинах, а не с рук.
Ирина Лялина подчеркнула, что обнаружить сальмонеллу или стафилококк в продукте трудно — их наличие не портит вкусовые качества или внешний вид мяса.
«Достоверно определить качество мяса в домашних условиях невозможно, для этого нужен микробиологический или химический анализ», — предупредила биолог.
Кстати, вы знали, что родиной пельменей считается древний Китай, а их название происходит от финно-угорского «пельнянь» и переводится как «хлебное ухо»? А знаете ли вы, как рассчитать калорийность блюда? Об этом и многом другом, связанном с этим продуктом, ранее рассказали эксперты.