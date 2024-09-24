Биолог назвала самый надежный способ не отравиться покупными пельменями

В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что самый надежный способ не отравиться покупными пельменями — приобретать их только у проверенных продавцов, обеспечивающих должное качество хранения. Продукт должен быть сертифицирован. Также он должен быть от проверенных производителей. Покупать пельмени нужно в магазинах, а не с рук.