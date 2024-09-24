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Биолог назвала самый надежный способ не отравиться покупными пельменями

Пельмени — популярное блюдо. Сейчас их многие покупают, а не делают сами, поэтому есть риск отравиться. И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала, как этого избежать.

Источник: Freepik

В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что самый надежный способ не отравиться покупными пельменями — приобретать их только у проверенных продавцов, обеспечивающих должное качество хранения. Продукт должен быть сертифицирован. Также он должен быть от проверенных производителей. Покупать пельмени нужно в магазинах, а не с рук.

Ирина Лялина подчеркнула, что обнаружить сальмонеллу или стафилококк в продукте трудно — их наличие не портит вкусовые качества или внешний вид мяса.

«Достоверно определить качество мяса в домашних условиях невозможно, для этого нужен микробиологический или химический анализ», — предупредила биолог.

Кстати, вы знали, что родиной пельменей считается древний Китай, а их название происходит от финно-угорского «пельнянь» и переводится как «хлебное ухо»? А знаете ли вы, как рассчитать калорийность блюда? Об этом и многом другом, связанном с этим продуктом, ранее рассказали эксперты.