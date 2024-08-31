Биолог назвала простейшие способы поднять настроение

В разговоре с NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина рассказала, что прежде всего помогают в этом плане занятия спортом. Дело в том, что во время них вырабатываются гормон счастья серотонин и естественные химические вещества, вызывающие чувство удовольствия и эйфорию.
На второе место эксперт ставит музыку, которая вызывает положительные эмоции и ассоциации. Во время прослушивания любимых мелодий активируются области мозга, связанные с эмоциями и памятью (например, миндалевидное тело и гиппокамп).
Также биолог советует общаться с друзьями и родными. Это снизит уровень стресса, повысит уровень окситоцина (гормона привязанности).
Кроме того, поднять настроение поможет прогулка на свежем воздухе. Там человек успокоит нервы, у него повысится уровень серотонина, снизится уровень кортизола (гормона стресса).
Хорошо выспитесь, отдохните, восстановите силы. Это улучшит когнитивные функции и эмоциональное состояние. Нормализуется гормональный фон, снижается уровень кортизола.
Также поднять настроение поможет хобби, которое увеличивает выработку дофамина (гормона удовольствия).
Кроме того, эмоциональное состояние улучшают комедии, легкие фильмы. Они могут повысить уровень эндорфинов и снизить уровень кортизола, активировать области мозга, связанные с удовольствием и эмоциями.
Также помочь побороть плохое настроение помогут две-три дольки темного шоколада. Это простимулирует мозг производить эндорфины. Какао содержит триптофан — в мозгу эта аминокислота превращается в серотонин, что улучшает настроение, помогает справляться с депрессией и тревогой. Теобромин и кофеин улучшают когнитивные функции.
Особенно часто люди чувствуют упадок настроения осенью и в конце лета. Однако с этим тоже можно справиться. Как это сделать, ранее рассказали врачи.