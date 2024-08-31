Биолог назвала простейшие способы поднять настроение

В разговоре с NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина рассказала, что прежде всего помогают в этом плане занятия спортом. Дело в том, что во время них вырабатываются гормон счастья серотонин и естественные химические вещества, вызывающие чувство удовольствия и эйфорию.