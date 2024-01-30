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07:00 (мск), источник: Известия

Биолог назвала помогающие в борьбе с бессонницей продукты

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 30 января рассказала «Известиям», какие продукты помогут побороть бессонницу.

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Источник: Freepik

«Бессонница — неприятное и изнуряющее состояние, которое может привести к депрессии. Многие люди ошибочно полагают, что одним из способов ее побороть является алкоголь, и называют его хорошим снотворным. На самом деле это не так. Алкоголь действительно на время может усыпить, но потом наступает стадия возбуждения (когда он достигает клеток крови), вы проснетесь и не сможете заснуть», — сказала она.

По словам эксперта, в борьбе с бессонницей помогут: чай из ромашки, мелиссы и мяты; теплое молоко с медом; бананы и брокколи — они содержат триптофан, аминокислоту, которая может способствовать наступлению сна и стимуляции выработки мелатонина (гормона сна); миндаль — содержит магний, который также способствует выработке мелатонина; овсянка — может быть полезна благодаря своему высокому содержанию магния, еще лучше — запаренный овес; лосось — богат омега-3 жирными кислотами, которые могут влиять на качество сна.

«Избегайте употребления перед сном кофеина и никотина. Чтобы побороть бессонницу, не забывайте про регулярную физическую активность, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, отключайте гаджеты за 30 минут до сна. Эффективность этих методов может различаться от человека к человеку. Если бессонница стала проблемой, рекомендуется обсудить ее с врачом и получить индивидуальные рекомендации», — заключила Лялина.

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15 ноября минувшего года гендиректор и партнер онлайн-сервиса наставников по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy Яна Грибук сообщила, что хроническое переутомление характеризуется состоянием, при котором организм находится в чрезмерном стрессе и испытывает истощение, снижающие в том числе производительность и ухудшающие социальное взаимодействие. Основными признаками такого состояния являются раздражительность, бессонница, усталость по утрам, сонливость, частые простуды.

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