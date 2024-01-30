Биолог назвала помогающие в борьбе с бессонницей продукты

«Бессонница — неприятное и изнуряющее состояние, которое может привести к депрессии. Многие люди ошибочно полагают, что одним из способов ее побороть является алкоголь, и называют его хорошим снотворным. На самом деле это не так. Алкоголь действительно на время может усыпить, но потом наступает стадия возбуждения (когда он достигает клеток крови), вы проснетесь и не сможете заснуть», — сказала она.

По словам эксперта, в борьбе с бессонницей помогут: чай из ромашки, мелиссы и мяты; теплое молоко с медом; бананы и брокколи — они содержат триптофан, аминокислоту, которая может способствовать наступлению сна и стимуляции выработки мелатонина (гормона сна); миндаль — содержит магний, который также способствует выработке мелатонина; овсянка — может быть полезна благодаря своему высокому содержанию магния, еще лучше — запаренный овес; лосось — богат омега-3 жирными кислотами, которые могут влиять на качество сна.

«Избегайте употребления перед сном кофеина и никотина. Чтобы побороть бессонницу, не забывайте про регулярную физическую активность, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, отключайте гаджеты за 30 минут до сна. Эффективность этих методов может различаться от человека к человеку. Если бессонница стала проблемой, рекомендуется обсудить ее с врачом и получить индивидуальные рекомендации», — заключила Лялина.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258927&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.