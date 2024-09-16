Биолог Глазков показал кадры нападения агрессивного глухаря на человека

Глухари — птицы довольно спокойные. И случаев, когда они нападали на людей, по пальцам одной руки пересчитать. Но популяризатор науки Павел Глазков — на редкость везучий человек. Он уже во второй раз испытал на себе, что такое агрессия глухаря. И оба раза это произошло в Приозерском районе Ленинградской области.
Нападают ли глухари на людей
Говорят, даже молния не бьет дважды в одно и то же место, но насчет глухарей никаких таких поговорок не было, и Павел Глазков, видимо, решил проверить на себе, нападают ли глухари дважды на одного и того же человека. Оказалось, что еще как! В минувшие выходные биолог решил прогуляться по лесу и повстречал необычайно смелую птицу.
«Глухарь, охраняя свою территорию, нападает даже на человека — то есть на меня! Такое бесстрашное и даже агрессивное поведение глухаря — очень редкое явление в природе».
Павел Глазков.
«Несколько примеров описано в Финляндии и Швеции. В России известны единичные случаи встречи с глухарями-драчунами в Сибири и на Урале», — рассказал биолог-блогер.
Причем у ученых до сих пор нет более-менее внятного объяснения такому поведению Павла глухарей. Авторы одной гипотезы говорили, что это все из-за патологически высокого уровня половых гормонов весной, то есть в брачный период. Но Павел-то своего драчуна встретил в сентябре. Да и другие известные случаи происходили в разное время года — например, зимой «боевые» глухари нападали на лыжников и сноубордистов. Какой уж тут брачный период!
Как подобраться к глухарю незаметно: инструкция
По словам орнитологов, глухари вообще птицы крайне осторожны. Несмотря на название, они прекрасно все видят и слышат. Единственный сезон, когда они «глохнут» — весна. На рассвете, сидя на дереве, самец начинает голосить брачные песни. Тогда он может не заметить, что происходит вокруг, и позволить приблизиться к себе. Но надо иметь ввиду, что куплетисты из глухарей неважные. Они часто делают паузы, так что за одну такую «арию» получится приблизиться к птице на считанные шаги. После этого придется замереть и ждать, пока не начнется второе отделение. Стоит хотя бы шелохнуться в антракте, как птица почует опасность и улетит.
«Для Ленинградской области теперь это второй задокументированный случай встречи с агрессивным глухарем. По местности видно, что весной здесь явно находился глухариный ток, и птица продолжает охранять свое брачное место», — сделал вывод Павел Глазков.
Поскольку для ученого встреча с глухарем была не в новинку, он смог достаточно быстро найти с птицей общий язык, и спустя несколько довольно болезненных ударов крыльями, глухарь принял биолога за своего и позволил себя сфотографировать.