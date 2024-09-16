Биолог Глазков показал кадры нападения агрессивного глухаря на человека

По словам орнитологов, глухари вообще птицы крайне осторожны. Несмотря на название, они прекрасно все видят и слышат. Единственный сезон, когда они «глохнут» — весна. На рассвете, сидя на дереве, самец начинает голосить брачные песни. Тогда он может не заметить, что происходит вокруг, и позволить приблизиться к себе. Но надо иметь ввиду, что куплетисты из глухарей неважные. Они часто делают паузы, так что за одну такую «арию» получится приблизиться к птице на считанные шаги. После этого придется замереть и ждать, пока не начнется второе отделение. Стоит хотя бы шелохнуться в антракте, как птица почует опасность и улетит.