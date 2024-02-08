Биолог дала советы по выбору качественного сыра

«Есть несколько признаков, которые помогут отличить натуральный сыр от подделки. Так, натуральный сыр имеет ровный рисунок и держит форму. Подсветите сыр под ультрафиолетовой лампой — натуральный всегда желтой окраски, всё остальное говорит о фальсификате. Обратите внимание на цвет поверхности — слишком яркий оттенок говорит об избытке красителя. Если сложить кусочек сыра под прямым углом, и он треснет, значит, в сыре присутствуют сухое молоко и растительные жиры (пальмовое масло), и это подделка. Если положить сыр на бумажную салфетку и надавить на него, то жир также скажет о присутствии растительных жиров. Кроме того, фальсифицированный сыр на открытом воздухе потрескается. И, конечно, показатель — это цена. Если сыр качественный, он не может быть дешевле своих компонентов», — сказала она.