Биолог дала советы по питанию в Великий пост

«Ограничивая себя в белках животного происхождения, мы ограничиваем себя в некоторых незаменимых аминокислотах, но 48 дней (именно столько длится пост) — не слишком длительный срок, тем более есть дни, когда можно употреблять рыбу. Заменить мясо и рыбу, основные источники белка, вам помогут бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут). Блюда из бобовых необходимо вводить в рацион каждый день — это могут быть супы, пасты на хлеб, котлеты, добавки в хлебобулочные изделия», — сказала она.