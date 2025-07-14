Биография Александра Митты

В 1955 году окончил архитектурный факультет Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева (ныне Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет), где его преподавателем был известный архитектор-конструктивист Константин Мельников. Во второй половине 1950-х работал графиком-карикатуристом в общественно-политических и юмористических журналах («Огонек», «Крокодил» и др.). Тогда же взял фамилию Митта. По его словам, это «малоизвестная старинная еврейская фамилия» и «красивая чувашская фамилия» (ее носила однокурсница по инженерно-строительному институту).