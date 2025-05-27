Билли Айлиш стала «Артистом года» премии American Music Awards

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Билли Айлиш победила в главной номинации «Артист года» престижной музыкальной премии American Music Awards, церемония награждения прошла в отеле Fontainebleau в Лас-Вегасе. Об этом сообщил журнал Billboard.
Исполнительница песни «Birds of a Feather» обошла Тейлор Свифт, Кендрика Ламара, Сабрину Карпентер и других исполнителей.
«Это невероятно, неотразимо», — заявила Айлиш в видеообращении из Европы, где находится на гастролях.
American Music Awards учреждена в 1973 году в качестве альтернативы премии Grammy. Награды присуждаются на основе результатов онлайн-голосования, участие в котором может принять любой интернет-пользователь. Номинантов определяют путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в социальных сетях.