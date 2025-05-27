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Билли Айлиш стала «Артистом года» премии American Music Awards

Певица обошла Тейлор Свифт, Кендрика Ламара, Сабрину Карпентер и других исполнителей.

Источник: AP/Invision

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Билли Айлиш победила в главной номинации «Артист года» престижной музыкальной премии American Music Awards, церемония награждения прошла в отеле Fontainebleau в Лас-Вегасе. Об этом сообщил журнал Billboard.

Исполнительница песни «Birds of a Feather» обошла Тейлор Свифт, Кендрика Ламара, Сабрину Карпентер и других исполнителей.

«Это невероятно, неотразимо», — заявила Айлиш в видеообращении из Европы, где находится на гастролях.

American Music Awards учреждена в 1973 году в качестве альтернативы премии Grammy. Награды присуждаются на основе результатов онлайн-голосования, участие в котором может принять любой интернет-пользователь. Номинантов определяют путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в социальных сетях.