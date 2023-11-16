Билли Айлиш раскритиковали за обесценивание мужчин

Комментарии появились в ее блоге в Instagram.

На днях певица призналась, что никогда не чувствовала себя желанной, поделилась наблюдением, что мужские тела комментируют реже.

«Ты накачанный — круто. Нет — тоже хорошо. Худой как шпала — круто. Есть животик — круто. Пухляш — вообще супер. Всем нравится, и знаете почему? Просто девушки хорошие. Нам плевать, потому что мы видим человека таким, какой он есть», — заявила Айлиш.

Пользователи соцсетей не согласились с мнением Айлиш, поскольку это обесценивает мужчин.

«Думаю, с бодишеймингом хотя бы раз в жизни встречались как мужчины, так и женщины», «Неужели она настолько слепа и глуха?», «Вы оскорбляете мужчин», — написали комментаторы.

В октябре Билли Айлиш возглавила кампанию Gucci по выпуску новой сумки из этичного материала. Это первая сумка Gucci, изготовленная из материала Demetra. Как рассказали в компании, она отражает стремление дома к более этичному будущему моды и к внедрению перерабатываемых тканей в свои коллекции, сохраняя при этом традиционное мастерство дубления.