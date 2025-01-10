Billboard назвал Тейлор Свифт лучшим исполнителем XXI века

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг 100 лучших исполнителей XXI века, «ставшего ее собственной эпохой», по версии музыкального журнала Billboard. Он отражает, согласно сообщению издания, результаты еженедельных чартов с 1 января 2000 года по 28 декабря 2024 года.
14 альбомов певицы, дебютировавшей в чартах журнала только 1 июля 2006 года, заняли первое место в Billboard 200, что стало рекордом для женщин-исполнителей, а 12 ее песен возглавили хит-парады Hot 100. Вторым в этом списке оказался рэпер Дрейк с 13-ю победами в Billboard 200 и таким же количеством первых мест в Hot 100. Тройку лучших замкнула Рианна с двумя альбомами номер один и 14-ю лучшими синглами.
Как сообщалось ранее, во время мирового мега-шоу Тейлор Свифт The Eras Tour — шестого концертного шоу исполнительницы по странам и континентам — побиты 18 рекордов. За 1,5 года певица сумела дать 149 концертов, каждый из которых длился три с половиной часа. The Eras Tour оказался самым кассовым в мире, первым преодолевшим отметку в $1 млрд, став самым прибыльным, в частности для сольных исполнителей и исполнителей-женщин.
Побиты рекорды посещаемости на знаковых площадках по всему миру, в том числе на стадионах Acrisure Stadium в Питтсбурге, Allianz Parque в Сан-Паулу, Anfield в Ливерпуле, Lumen Field в Сиэтле и Murrayfield Stadium в Эдинбурге.
Турне Свифт стартовало в марте 2023 года в Латинской Америке и США. Обладательница 12 премий «Грэмми» выступила в Европе — в Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах. Певица исполнила более 40 песен из последних альбомов Lover, Folklore, Evermore и Midnights.