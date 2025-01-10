Billboard назвал Тейлор Свифт лучшим исполнителем XXI века

14 альбомов певицы, дебютировавшей в чартах журнала только 1 июля 2006 года, заняли первое место в Billboard 200, что стало рекордом для женщин-исполнителей, а 12 ее песен возглавили хит-парады Hot 100. Вторым в этом списке оказался рэпер Дрейк с 13-ю победами в Billboard 200 и таким же количеством первых мест в Hot 100. Тройку лучших замкнула Рианна с двумя альбомами номер один и 14-ю лучшими синглами.