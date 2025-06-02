«‎Били, пока не рванула»: Найден герой из Белоруссии, мешавший дронам ВСУ взлететь из фуры в Сибири

Дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, как вместе с остальными мужчина пытался сбить дроны ВСУ в Иркутской области.
«Мы тут все, кто стоял здесь на парковке, все помогали, чтоб они (дроны ВСУ, — Прим. Life.ru) больше не взлетали никуда. Всё что смогли, пока не рванула там уже внутри», — рассказал Мацкевич.
Антон объяснил, что беспилотники противника находились в кузове, и мужчины начали всячески им противостоять. Главным методом стало забрасывание камней. Украинские дроны закидывали булыжниками, «чтобы они не взлетали и были прижаты».
1 июня впервые была зафиксирована атака украинских БПЛА на территорию Сибири — целью налёта стала Иркутская область. По словам губернатора региона, подверглась нападению воинская часть, расположенная в посёлке Средний. Выяснилось, что дроны были запущены с грузового автомобиля — соответствующими кадрами поделился Life.ru. Ранее аналогичный инцидент произошёл в Мурманской области. Кроме того, в Амурской области была замечена фура с БПЛА, которая позднее сгорела и взорвалась на трассе.