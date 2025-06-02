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«‎Били, пока не рванула»: Найден герой из Белоруссии, мешавший дронам ВСУ взлететь из фуры в Сибири

Стала известна личность одного из героев, который самостоятельно пытался уничтожить украинские дроны, взлетавшие из контейнера в Иркутской области. Он вместе с другими очевидцами бомбил камнями БПЛА ВСУ, направлявшиеся, предположительно, в сторону аэродрома. Интервью с дальнобойщиком из Белоруссии Антоном Мацкевичем опубликовал журналист, координатор ИРО ВОД «Волонтёры Победы» Иван Комельков.

Источник: Соцсети

Дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, как вместе с остальными мужчина пытался сбить дроны ВСУ в Иркутской области.

«Мы тут все, кто стоял здесь на парковке, все помогали, чтоб они (дроны ВСУ, — Прим. Life.ru) больше не взлетали никуда. Всё что смогли, пока не рванула там уже внутри», — рассказал Мацкевич.

Антон объяснил, что беспилотники противника находились в кузове, и мужчины начали всячески им противостоять. Главным методом стало забрасывание камней. Украинские дроны закидывали булыжниками, «чтобы они не взлетали и были прижаты».

1 июня впервые была зафиксирована атака украинских БПЛА на территорию Сибири — целью налёта стала Иркутская область. По словам губернатора региона, подверглась нападению воинская часть, расположенная в посёлке Средний. Выяснилось, что дроны были запущены с грузового автомобиля — соответствующими кадрами поделился Life.ru. Ранее аналогичный инцидент произошёл в Мурманской области. Кроме того, в Амурской области была замечена фура с БПЛА, которая позднее сгорела и взорвалась на трассе.