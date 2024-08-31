Билеты на все концерты Oasis распродали за 10 часов на фоне воссоединения группы

«Билеты на живые выступления Oasis в 2025 году были распроданы», — сказано в сообщении, опубликованном в X (ранее Twitter). В Oasis призвали не приобретать «поддельные и недействительные билеты на вторичном рынке». В заявлении отмечается, что официальная перепродажа билетов будет осуществляться только на платформах Ticketmaster и Twickets по номинальной стоимости.
О воссоединении Oasis было объявлено 27 августа. Сперва основатели группы Лиам и Ноэл Галлахеры сообщили, что дадут 14 концертов в период с 4 июля по 17 августа 2025 года в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Позднее из-за повышенного интереса они проинформировали о трех дополнительных выступлениях в Манчестере, Лондоне и Эдинбурге.
Продажи билетов на концерты Oasis стартовали в субботу в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и завершились в 19:00 (21:00 мск). Их стоимость варьировалась от ?75 до ?500 (от $100 до $650). На протяжении всего дня поклонники манчестерской группы писали в соцсетях о трудностях с покупкой билетов из-за сбоев в работе специализированных платформ на фоне большого ажиотажа. Вещательная корпорация Би-би-си в пятницу предположила, что всего будет реализовано около 1,4 млн билетов.
Группа Oasis была основана в 1991 году и просуществовала 18 лет. С середины 1990-х годов она стала одним из культовых и наиболее коммерчески успешных музыкальных коллективов в мире. Oasis считается одним из главных популяризаторов жанра брит-поп наряду с группами Blur, Suede и Pulp. В 1990-е годы британские журналисты охарактеризовали творческое соперничество Oasis и Blur как «битву брит-попа». Музыкальные критики отмечали, что в коллективе отчетливо прослеживается влияние таких групп, как The Beatles, The Rolling Stones, The Who и The Kinks.