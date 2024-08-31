Билеты на все концерты Oasis распродали за 10 часов на фоне воссоединения группы

Продажи билетов на концерты Oasis стартовали в субботу в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и завершились в 19:00 (21:00 мск). Их стоимость варьировалась от ?75 до ?500 (от $100 до $650). На протяжении всего дня поклонники манчестерской группы писали в соцсетях о трудностях с покупкой билетов из-за сбоев в работе специализированных платформ на фоне большого ажиотажа. Вещательная корпорация Би-би-си в пятницу предположила, что всего будет реализовано около 1,4 млн билетов.