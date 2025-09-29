Билеты на поезда в России подорожают на 11,4% с 1 декабря 2025 года

Ездить в российских поездах скоро станет чуть-чуть дороже. Возможно, так чиновники из Минэка решили отметить 200-летие запуска первого в мире поезда на паровозной тяге, который в 1825 году проехал 40 километров от шахтерского городка Дарлингтон в портовый Стоктон, что на севере Англии, со скоростью 8 километров в час. В 33 вагонах были мешки с углем, мукой и радостные англичане, распевавшие песни по случаю начала новой эпохи.
Вряд ли хоть один из тех 600 пассажиров подозревал, что через двести лет жители России будут совершать 1,284 миллиарда поездок в год, из которых чуть более миллиарда — в электричках. А стоимость билетов будет составлять до 300 тысяч рублей. И цифры будут неуклонно расти.
Итак, билеты на поезда дальнего следования в России подорожают на 11,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ, ведомство приготовило прогноз социально-экономического развития страны на три ближайших года.
«Параметры роста тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте составят с 1 декабря 2025 года — 11,4%, с 1 января 2027 года — 5,9%, с 1 января 2028 года — 5,9%», — говорится в документе.
Минэк называет это работой «по достижению безубыточности функционирования пассажирского инфраструктурного комплекса».
Поясним, что регулируемый государством сегмент — это общие и плацкартные вагоны. Цены на проезд в купе и СВ повышает сам перевозчик, как правило, примерно на столько же. То есть официально стоимость плацкартных билетов поднимает государство, а купейных — РЖД.