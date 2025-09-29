Билеты на поезда в России подорожают на 11,4% с 1 декабря 2025 года

Вряд ли хоть один из тех 600 пассажиров подозревал, что через двести лет жители России будут совершать 1,284 миллиарда поездок в год, из которых чуть более миллиарда — в электричках. А стоимость билетов будет составлять до 300 тысяч рублей. И цифры будут неуклонно расти.