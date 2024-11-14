Билеты на новогоднего «Щелкунчика» в Петербурге в этом году дороже московских

Баснословные цены на классические балетные постановки под Новый год — тема, которая всплывает в новостной повестке каждые праздники. Раньше она прежде всего касалась московского Большого театра, билеты в который были самыми дорогими в стране.
Но в 2024 году ситуация изменилась: театры Санкт-Петербурга обошли Москву. На то, что Петербург теперь не только культурная столица, но и столица самых дорогих билетов на Щелкунчика, обратило внимание издание «Росбалт». Точнее, в Москве расписание новогодних показов «Щелкунчика» еще не появилось, но в Петербурге цены на билеты вдвое выше, чем в Москве в прошлом.
В качестве яркого примера издание приводит Михайловский театр: в начале октября цены начинались от 3 тысяч рублей (за самые плохие места) и заканчивались на 20 тысячах (за первый ряд партера). В новогодний показ 30 декабря первый ряд стоил 30 тысяч — а недавно театр поднял цены, и теперь самый дорогой билет обойдется уже в 40 тысяч рублей. В Большом театре в прошлом году, отмечает издание, больше 20 тысяч рублей ни один билет не стоил.
Мариинский театр предлагает поклонникам классики и Нового года более гуманные цены. В театре играют сразу несколько постановок «Щелкунчика» разных лет на разных сценах — цены за билеты варьируются от 3,2 до 17 тысяч рублей. Впрочем, предновогодние показы и здесь будут дороже: от 7,5 до 30 тысяч рублей за место.
При этом имена исполнителей главных партий театр не разглашает: как правило, они становятся известны незадолго до спектакля из-за плотного графика артистов и сложного расписания самого театра.
На баснословные цены в середине года жаловался даже ректор балетного училища им. Вагановой Николай Цискаридзе — его речь с форума «Знание» широко разлетелась по тематическим изданиям: «Достать билеты в театр никогда не было легко, другое дело, что это не стоило как чугунный мост. Я не поддерживаю это. Не может билет на спектакль стоить столько же, сколько месячный оклад человека. Это ненормально».
По мнению Цискаридзе, бюджетные театры финансируют налогоплательщики, поэтому они просто не имеют права задирать цены так высоко, что средний россиянин не может позволить себе эти билеты. «Это наши налоги содержат все эти театры, поэтому для нас это должно быть по-другому», — заметил он.
Для сравнения издание приводит зарплаты танцовщиков, которые, по словам источников, варьируются от 26 до 80 тысяч для рядовых артистов и до 100 и более тысяч за один выход для прим и премьеров. Повышение же цен на предновогодние спектакли, которые пользуются ажиотажным спросом, не влияет на зарплату исполнителей никак.
Ранее рассказали про лучшие петербургские спектакли прошедшего театрального сезона по версии городской премии «Золотой софит».