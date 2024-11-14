Билеты на новогоднего «Щелкунчика» в Петербурге в этом году дороже московских

В качестве яркого примера издание приводит Михайловский театр: в начале октября цены начинались от 3 тысяч рублей (за самые плохие места) и заканчивались на 20 тысячах (за первый ряд партера). В новогодний показ 30 декабря первый ряд стоил 30 тысяч — а недавно театр поднял цены, и теперь самый дорогой билет обойдется уже в 40 тысяч рублей. В Большом театре в прошлом году, отмечает издание, больше 20 тысяч рублей ни один билет не стоил.