Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре распродали за два часа

Билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре продали за два часа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Билеты на первое представление новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре, которое состоится 17 декабря в 19.00 мск, были распроданы на сайте театра за первые два часа после старта продаж, убедился корреспондент РИА Новости.

Продажи билетов на балет «Щелкунчик» стартовали 2 декабря в 10.00 мск. К 12.03 мск не осталось ни одного доступного на сайте билета: последний был продан за 50 тысяч рублей.

Стоимость самого дорогого билета на первое представление новогоднего балета «Щелкунчик» составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого — 5 тысяч рублей.

Главные партии в первом спектакле исполнят Элеонора Севенард и Артемий Беляков.

Также 2 декабря откроются продажи на представления 17—20 декабря, 3 декабря можно будет приобрести билеты на спектакли 21—27 декабря (26 декабря будет два спектакля — в 12.00 мск и в 19.00 мск).