Билетик не найдется? Как не попасться на уловки театральных мошенников

Несмотря на развитие поисковых сервисов и борьбу правоохранителей с мошенничеством, каждому новому театральному сезону продолжает сопутствовать проблема фишинговых сайтов. В сети остаются сотни ресурсов, «мимикрирующих» под официальные страницы крупнейших российских театров. В лучшем случае их владельцы перепродают билеты с многократной наценкой, в худшем — реализуют вовсе не существующий продукт.

В 2019 году российские власти в попытках остановить перекупщиков даже приняли специальный закон, по которому максимальная наценка на билеты у агентов не может быть более 10%. Однако так называемые «консьерж-службы» по-прежнему действуют уверенно и безнаказанно.

РБК Life пообщался с театрами, легальными билетными агрегаторами и юристами и выяснил, почему спекулянты остаются серьезной проблемой для индустрии развлечений, как отличить сайт мошенников и что делать в случае, если билет на мероприятие все-таки был куплен через поддельный ресурс.

Масштаб проблемы

Борьба с фишинговыми сайтами в зоне Рунета ведется активно, утверждает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. В 2022 году, по его словам, компания Group-IB сообщила о блокировке более 59 тыс. таких ресурсов, из которых свыше 7 тыс. были в российском сегменте интернета. «Эти страницы часто маскировались под соцсети, банки, почтовые сервисы, а также сайты, продающие билеты в театры и кино», — объясняет юрист. Роскомнадзор, в свою очередь, в том же году заблокировал 11,9 тыс. мошеннических сайтов, многие из которых выдавали себя за официальные ресурсы финансовых организаций или интернет-магазинов.

Для театрального рынка спекулянты остаются серьезной проблемой, отмечает представитель компании «МТС Энтертейнмент», управляющей официальными агрегаторами билетов Ticketland, MTC Live и TicketsCloud. Даже несмотря на принятые законы, предусматривающие штрафы и уголовную ответственность, до сих пор появляются отдельные сайты, дублирующие контент ведущих театров.

«Цель спекулянтов — заставить людей купить билет здесь и сейчас в несколько раз дороже, — говорят в “МТС Энтертейнмент”. — Сайты-подделки копируют контент с официальных ресурсов, но содержат гораздо меньше информации».

О проблеме спекулянтов говорят и в «Яндекс. Афише» — еще одном крупном билетном агрегаторе. «В сети можно найти множество ресурсов, которые оказывают услуги посредника при покупке билета с наценкой от 50 до 200%, — рассказывают в компании. — Чаще всего такие сайты “притворяются” официальными порталами крупных площадок: театров, спортивных комплексов, а также концертного тура или непосредственно самого артиста. При этом блокировка фишинговых ресурсов практически не решает проблему, поскольку для этого артисту или официальной площадке необходимо самостоятельно обратиться в правоохранительные органы или суд. Тем временем, вероятность того, что злоумышленники переедут на другой домен и продолжат свою деятельность довольно высока».

Что говорят театры

Опрошенные РБК Life театры признают проблему мошенничества с продажей билетов в сети. Порой фишинговые сайты даже доминируют над официальными, рассказал директор Московского академического театра Сатиры Игорь Берлин. «Кстати, не всегда подобные сайты создают мошенники, — утверждает он. — Иногда их делают промоутеры, чтобы взять в свои руки часть продаж. И здесь главное — предупредить театр. Мы тоже с этим сталкивались, но такие случаи — исключения».

Существуют и мошеннические ресурсы, спекулирующих билетами на спектакли Малого театра, признают в пресс-службе этой площадки. Часто это сайты, работающие без указания юридического лица и реквизитов. «Покупатели билетов не всегда могут сразу определить, что перед ними не оригинальный сайт театра, так как сайты-дублеры отличаются качественным дизайном и функционалом, а также используют символику и стиль Малого театра, — сетуют в пресс-службе. — Кроме того, перекупщики театральных билетов не несут собственных затрат, связанных с проведением спектаклей. Имея возможность больших вложений в рекламу, “зеркала” часто оказываются на первом месте в поисковой выдаче».

От действий перекупщиков страдают как зрители, так и сами организаторы мероприятий, продолжают в Малом театре. Например, покупая билеты по цене, часто превышающей официальную стоимость в 2−3 раза, зрители фактически не могут получить свои деньги назад, так как консьерж-сервисы не оформляют возврат билетов. «Страдает имидж Малого театра, который вынужден отказывать обманутым зрителям, не имея возможности вернуть средства, и объяснять, что билеты приобретены у перекупщиков», — говорят в пресс-службе Малого.

Бороться с такими сайтами непросто, жалуется Берлин из Театра сатиры. «Во-первых, сначала нужно провести внутреннее расследование — есть ли у театра какие-то взаимоотношения с подобным сайтом, — объясняет он. — Во-вторых, нужно понять, каким образом подобный сайт выстраивает механизм реализации билетов. Мы боремся с фишинговыми сайтами, но процесс этот сложный, так как юридически процедура прямо не закреплена в законодательстве. Нам приходится сначала выявлять ресурсы, потом обращаться в правоохранительные органы, а после проведения проверки обращаться уже в Роскомнадзор и Минцифры».

На юридические сложности при отстаивании своих прав жалуются и в Малом театре. Например, по словам его представителя, театру сложно обратиться в правоохранительные органы в связи с отсутствием нужных доказательств, так как представители сайтов-перекупщиков приобретают билеты через сайт Малого театра как обычные зрители.

Как выглядит подделка

Фальшивые билеты бывают двух видов, рассказывают в «МТС Энтертейнмент»:

поддельные билеты, которых никогда не существовало;

билеты с измененной информацией, чаще всего ценой, названием организатора и кодом для системы контроля доступа.

Чаще поддельные билеты продаются на мероприятия с повышенным спросом, когда в нужную клиенту дату билета на официальном сайте уже не найти.

На что обращать внимание

Чтобы отличить сайт билетного оператора от подделки, необходимо обращать внимание на несколько важных атрибутов, рекомендуют в «МТС Энтертейнмент»:

известное название, которое присутствует на афишах, и сильный бренд экосистемы;

большое количество мероприятий в продаже, не только знаковых и дорогих, но и небольших, локальных;

наличие большого выбора конкретных мест и полной карты зала;

возможность онлайн-оплаты и моментального выпуска билета;

информация о возврате средств, а также наличие мобильного приложения. Официальный сайт всегда имеет контакты: это возможность пообщаться с поддержкой в чате или по телефону.

Чтобы обезопасить пользователей, в поисковой выдаче «Яндекса» официальные сайты театров размечаются соответствующим знаком верификации — синяя галочка рядом с названием площадки, обращают внимание в «Яндекс. Афише».

Сервис также дает ряд рекомендаций, как избежать уловок мошенников:

покупать билеты только на проверенных ресурсах — крупных билетных агрегаторах и официальных сайтах площадок;

обращать внимание на информацию, которая освобождает владельцев ресурса от ответственности: чаще всего это формулировки вроде «не является официальным сайтом», «сайт-консьерж», «брокер/билетный брокер»;

обращать внимание на информативность сайта. Фишинговый сайт часто выглядит скромно: в справочном блоке нет информации об актерах, истории театра или труппы, не указаны реквизиты и контакты площадки.

Дополнительно можно удостовериться, не поддельный ли перед вами ресурс, проверив номер телефона, указанный на сайте. Чаще всего телефон службы поддержки сайта-консьержа будет повторять номера на других подобных порталах, выдающих себя за официальные.

Куда обращаться в крайнем случае

Юрий Брисов, партнер Digital & Analogue Partners: Если вы столкнулись с фишинговым сайтом и приобрели на нем билет, первым шагом должно быть обращение в Роспотребнадзор или в суд. Закон «О защите прав потребителей» на вашей стороне. Вы имеете полное право требовать возврата денег и компенсации морального вреда.

Что касается культурных учреждений, они тоже могут и должны действовать. Театр, имя которого было использовано мошенниками, может обратиться в суд с иском о защите своих прав. Он может рассчитывать в том числе на компенсацию репутационного ущерба, а также требовать блокировку сайта через правоохранительные органы или Роскомнадзор на основании норм об авторском праве и смежных правах. В реальности редко удается взыскать компенсацию с фишинговых сайтов, так как такие ресурсы и привязанные к ним счета регистрируются на подставных лиц. Однако практика принудительной блокировки работает очень хорошо.

Практический совет — будьте внимательны при покупке билетов онлайн. После совершения платежа вернуть средства будет непросто. Проверяйте доменное имя сайта, ищите отзывы в интернете и, по возможности, покупайте билеты напрямую на сайтах культурных учреждений или проверенных платформах. Проверить срок жизни сайта можно на сайте вебархива. Также надежнее покупать билеты через популярные агрегаторы, они обычно проверяют своих контрагентов и несут ответственность перед потребителями по закону.

Артем Денисов управляющий партнер юридической компании «Генезис»: Если вы пострадали от действий мошенников, обратитесь в правоохранительные органы, Роскомнадзор и Общество по защите прав потребителей. Если заметили, что попались на так называемый фишинг — ввели данные своей банковской карты на подозрительном сайте, сразу же заблокируйте карту, позвонив в ваш банк.

При случайной покупке билетов на мероприятие, которое даже не проводится, помните, что фактически контрагент, не предоставив вам так называемую услугу, незаконно удерживает ваши деньги. В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания или уклонения от их возврата подлежат уплате проценты на сумму этих средств. То есть вы можете потребовать не только возврат, но еще и уплату процентов за тот период, когда ваши деньги незаконно удерживали.

За выплатой лучше всего обращаться через суд. Укажите, что такого рода действиями вам был причинен моральный вред. Согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ по потребительским спорам, при решении вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.