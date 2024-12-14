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Билет на «Щелкунчика» по Пушкинской карте будет стоить 5 тыс. рублей

Они поступят в продажу 15 декабря в 10:00.

Источник: Мослента

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Билеты на балет «Щелкунчик», который проходит с 17 по 31 декабря в Государственном Большом академическом театре России (ГАБТ), можно приобрести по Пушкинской карте. Они поступят в продажу 15 декабря в 10:00, стоимость одного билета составит 5 тыс. рублей, сообщается в официальном Telegram-канале театра.

«Билеты по программе “Пушкинская карта” на представления балета “Щелкунчик”, которые пройдут с 17 по 31 декабря, поступят в продажу на официальном сайте Большого театра в воскресенье, 15 декабря, в 10:00 по московскому времени. Стоимость одного билета по программе — 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что билет можно будет приобрести только для себя, покупка для другого лица невозможна. Электронный билет можно будет купить на официальном сайте театра, заранее зарегистрировав личный кабинет.