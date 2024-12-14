Билет на «Щелкунчика» по Пушкинской карте будет стоить 5 тыс. рублей

«Билеты по программе “Пушкинская карта” на представления балета “Щелкунчик”, которые пройдут с 17 по 31 декабря, поступят в продажу на официальном сайте Большого театра в воскресенье, 15 декабря, в 10:00 по московскому времени. Стоимость одного билета по программе — 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.