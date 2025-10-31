Bild: Минобороны ФРГ практически вслепую одобрило заказы БПЛА на €900 млн

Указывается, что все полеты дронов Helsing были признаны успешными и соответствующими требованиям, в то время как тест БПЛА Stark закончился провалом. В одном случае дрон промахнулся мимо цели на более чем 150 м, второй беспилотник вообще вышел из-под контроля и рухнул в близлежащем лесу. В то же время представители Rheinmetall вообще не явились на испытания, хотя они, по данным источников Bild, были давно назначены. Тем не менее, все три компании несколькими днями позже получили одобрение Минобороны на поставки БПЛА.