Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Британская вещательная телерадиокорпорация Би-би-си сфальсифицировала речь президента США Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, что он поощряет беспорядки в Капитолии, сообщает газета Telegraph со ссылкой на внутренний документ.
«Би-би-си “сфальсифицировала” речь Дональда Трампа, создав впечатление, что он поощряет беспорядки на Капитолийском холме», — говорится в публикации.
По данным издания, программа Panorama в октябре 2024 года ввела в заблуждение зрителей, показав, как президент заявляет сторонникам, что собирается идти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». Как отмечает издание, на самом деле Трамп сказал, что пойдет с ними, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».
«Программа заставила президента США “говорить” то, чего он на самом деле никогда не говорил», склеив кадры начала его выступления с тем, что он сказал почти час спустя", — пишет Telegraph.
Согласно информации газеты, затем показали людей с флагами, которые шли к Капитолию, что «создавало впечатление, что сторонники Трампа откликнулись» на его «призыв», но на самом деле кадры были сняты до того, как Трамп начал говорить.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.