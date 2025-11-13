Би-би-си готова извиниться перед Трампом для урегулирования иска на миллиард долларов

По информации газеты, также еще остается важный вопрос о том, насколько далеко зайдет Би-би-си в защите своих интересов в целом в США, учитывая заявления союзников Трампа о том, что она публикует «фейковые новости» в отношении него. Юридическая команда корпорации готовит ответ на жалобу.