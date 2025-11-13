Би-би-си готова извиниться перед Трампом для урегулирования иска на миллиард долларов

При этом, как отмечается, представители Би-би-си также собираются защищаться от обвинений Трампа в том, что они делали в его адрес «ложные, клеветнические, уничижительные и подстрекательские заявления».
По информации газеты, также еще остается важный вопрос о том, насколько далеко зайдет Би-би-си в защите своих интересов в целом в США, учитывая заявления союзников Трампа о том, что она публикует «фейковые новости» в отношении него. Юридическая команда корпорации готовит ответ на жалобу.
По данным Белого дома, теперь, когда Трамп подал в суд, руководство Би-би-си столкнулось с непростым выбором — «публично сражаться с президентом США или сделать платеж, который будет сочтен политически токсичным, учитывая, что он финансируется государством за счет лицензионного сбора».
Юристы отмечают небольшие шансы команды Трампа на успех в любом судебном процессе, учитывая либеральные законы Флориды о клевете и тот факт, что эпизод программы не был доступен в этом штате. Кроме того, главе Белого дома необходимо еще доказать, что трансляция нанесла ему какой-то ущерб.
Ранее стало известно, что генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили о своей отставке. Соответствующее решение они приняли на фоне скандала, который связан с документальной программой Panorama. В ней речь Трампа от 2021 года была представлена с искажениями, создающими впечатление, будто он поддерживал события в Капитолии.