«Безумные кошатницы» существуют: ученые подтвердили этот миф

В своей работе психологи специально не исследовали феномен «сумасшедшей кошатницы», но их выводы показывают, что в нем есть доля правды. Эксперты опросили 321 взрослого жителя Австралии, которые владели кошкой или собакой, а также не имели питомца. Участников, у которых были и кошки, и собаки, попросили выбрать одного питомца, с которым они были более близки.

Ученые также измерили черты характера добровольцев, в том числе экстроверсию, дружелюбие, открытость, добросовестность, невротизм и стойкость. Кроме того, учитывались пол и возраст участников опроса.