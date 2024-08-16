«Безумные кошатницы» существуют: ученые подтвердили этот миф

Ученые из Австралии обнаружили, что владельцы кошек (независимо от пола) склонны быть более невротичными, чем хозяева собак. Однако исследователи признают, что причины этой корреляции все еще остаются неясными. Иными словами, непонятно, делает ли людей присутствие кошек в доме людей более невротичными или же невротики часто заводят этих животных, пишет Daily Mail. При этом владельцы собак, похоже, более устойчивы к сложным ситуациям. Так, они лучше адаптируются к ним и справляются с этими изменениями.
В своей работе психологи специально не исследовали феномен «сумасшедшей кошатницы», но их выводы показывают, что в нем есть доля правды. Эксперты опросили 321 взрослого жителя Австралии, которые владели кошкой или собакой, а также не имели питомца. Участников, у которых были и кошки, и собаки, попросили выбрать одного питомца, с которым они были более близки.
Ученые также измерили черты характера добровольцев, в том числе экстроверсию, дружелюбие, открытость, добросовестность, невротизм и стойкость. Кроме того, учитывались пол и возраст участников опроса.
В итоге владельцы собак продемонстрировали более высокий уровень стойкости, а кошатники — более высокий уровень невротизма. Других различий в характере между владельцами домашних животных обнаружено не было. При этом женщины, у которых были кошки, набрали больше баллов по невротизму, чем мужчины. По словам ученых, это подтверждает, что архетип «сумасшедшей кошатницы» основан на доле правды. Авторы работы подчеркивают, что связь между наличием кошки и невротическим характером не уникальна для женщин, но, согласно исследованию, она сильнее.
Причина этой связи все еще остается загадкой, отмечают ученые. По их словам, вероятно, что более интровертные и невротичные люди генетически более склонны заводить кошек, а более стойкие отдают предпочтение собакам.
По словам соавтора исследования психолога Джессики Оливы, они с коллегами обнаружили доказательства того, что гены влияют на наш выбор питомца. При этом все еще есть вероятность того, что жизнь с кошкой под одной крышей делает нас более невротичными.
Многие считают этих питомцев замкнутыми и самодостаточными. Однако недавно исследователи выяснили, что не так все однозначно. Их работа показала, что кошки умеют тосковать по другим животным.
Айгуль Сабитова