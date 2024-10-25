Безумная любовь: почему мы становимся зависимы от партнеров

Сходить с ума из-за влюбленности могут только люди с психическими отклонениями. Дело в том, что любовь может выявить слабые места личности, спровоцировав психиатрические патологии. В таком случае это чувство превращается в хронический бред, параноидальную уверенность в измене партнера, бред ревности (чаще встречается у мужчин). Также такие люди убеждены в том, что обожаемый им объект тоже испытывает к нему чувства, хотя на самом деле это не так.