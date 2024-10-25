Безумная любовь: почему мы становимся зависимы от партнеров

Разные люди по-разному испытывают влюбленность. Кто-то собирается с мыслями и ведет себя естественно, а кто-то теряет голову.
В сетевом издании Psychologies рассказали, почему возникает безумная влюбленность и что с ней делать.
Почему возникает безумная влюбленность
Во время влюбленности биологическое состояние мозга меняется. Он начинает работать в сверхрежиме: усердно работают зоны поиска удовольствия, снижается работа зоны критического анализа.
В таком состоянии объект влюбленности — единственное удовольствие, единственный человек, который занимает все место и становится необходимым для нашей внутренней стабильности. Он также начинает отвечать за наше счастье и страдания.
Нам необходимо немного безумия, чтобы победить тревогу от общения с чужим человеком и привязаться к нему.
Психиатр-аддиктолог Мишель Рейно рассказал, что «прототип этой любви, вероятно, любовь грудного ребенка и его матери — тесное общение без границ, состоящее из зависимости и абсолютной удовлетворенности. Возможно, именно к этому первоначальному состоянию мы стремимся и вновь обретаем его в безумной любви».
Что делать с безумной влюбленностью
Говорят, что любовь живет три года, но она может пройти гораздо раньше. Любовное безумие, как правило, недолговечно.
Сходить с ума из-за влюбленности могут только люди с психическими отклонениями. Дело в том, что любовь может выявить слабые места личности, спровоцировав психиатрические патологии. В таком случае это чувство превращается в хронический бред, параноидальную уверенность в измене партнера, бред ревности (чаще встречается у мужчин). Также такие люди убеждены в том, что обожаемый им объект тоже испытывает к нему чувства, хотя на самом деле это не так.
К сожалению, невозможно предугадать, к чему привлечет влюбленность, но это не причина, чтобы не пробовать.
Как проверить, не сходите ли вы с ума от любви
Есть опасные сигналы, когда стоит начинать беспокоиться о безумности любви.
Угнетенность
Любовь окрыляет, иногда приводит к отчаянию, но все равно приносит радость. Если же вы чувствуете подавленность и напряжение, значит, есть в любви какое-то неблагополучие.
Повторы
Часто люди не могут построить долгие отношения и гонятся за безусловной любовью. Поначалу они обожествляют объект любви, а после опускают до уровня обычного человека, испытывая болезненное разочарование. Так они от одной страсти переходят к другой.
Ломка
«Можно задаться вопросом о том, не похож ли этот поиск чувств на стремление к очередной дозе при психопатологии зависимости», — указывает Мишель Рейно.
Способ забыться
Еще один опасный сигнал — использование влюбленности в качестве успокоительного, на время отвлекающего от страданий. И когда «доза» любви проходит, они возвращаются.
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