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Безумная любовь: почему мы становимся зависимы от партнеров

Почему мы теряем голову от любви и когда стоит беспокоиться.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Разные люди по-разному испытывают влюбленность. Кто-то собирается с мыслями и ведет себя естественно, а кто-то теряет голову.

В сетевом издании Psychologies рассказали, почему возникает безумная влюбленность и что с ней делать.

Почему возникает безумная влюбленность

Во время влюбленности биологическое состояние мозга меняется. Он начинает работать в сверхрежиме: усердно работают зоны поиска удовольствия, снижается работа зоны критического анализа.

В таком состоянии объект влюбленности — единственное удовольствие, единственный человек, который занимает все место и становится необходимым для нашей внутренней стабильности. Он также начинает отвечать за наше счастье и страдания.

Нам необходимо немного безумия, чтобы победить тревогу от общения с чужим человеком и привязаться к нему.

Психиатр-аддиктолог Мишель Рейно рассказал, что «прототип этой любви, вероятно, любовь грудного ребенка и его матери — тесное общение без границ, состоящее из зависимости и абсолютной удовлетворенности. Возможно, именно к этому первоначальному состоянию мы стремимся и вновь обретаем его в безумной любви».

Что делать с безумной влюбленностью

Говорят, что любовь живет три года, но она может пройти гораздо раньше. Любовное безумие, как правило, недолговечно.

Сходить с ума из-за влюбленности могут только люди с психическими отклонениями. Дело в том, что любовь может выявить слабые места личности, спровоцировав психиатрические патологии. В таком случае это чувство превращается в хронический бред, параноидальную уверенность в измене партнера, бред ревности (чаще встречается у мужчин). Также такие люди убеждены в том, что обожаемый им объект тоже испытывает к нему чувства, хотя на самом деле это не так.

К сожалению, невозможно предугадать, к чему привлечет влюбленность, но это не причина, чтобы не пробовать.

Как проверить, не сходите ли вы с ума от любви

Есть опасные сигналы, когда стоит начинать беспокоиться о безумности любви.

Угнетенность

Любовь окрыляет, иногда приводит к отчаянию, но все равно приносит радость. Если же вы чувствуете подавленность и напряжение, значит, есть в любви какое-то неблагополучие.

Повторы

Часто люди не могут построить долгие отношения и гонятся за безусловной любовью. Поначалу они обожествляют объект любви, а после опускают до уровня обычного человека, испытывая болезненное разочарование. Так они от одной страсти переходят к другой.

Ломка

«Можно задаться вопросом о том, не похож ли этот поиск чувств на стремление к очередной дозе при психопатологии зависимости», — указывает Мишель Рейно.

Способ забыться

Еще один опасный сигнал — использование влюбленности в качестве успокоительного, на время отвлекающего от страданий. И когда «доза» любви проходит, они возвращаются.

Ранее рассказали, как признаться в любви и выразить романтические чувства без стеснения и страха.