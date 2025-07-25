Безруков считает, что Высоцкого ошибочно называли бардом

По словам актера, поклонникам, выросшим на его песнях, был знаком только его образ, а они у Высоцкого были разные: киногерой, автор и исполнитель своих песен. «Каким он был человеком, могут ответить только те, кто знал его лично. Любое воспоминание о личности — это всегда субъективный взгляд со стороны. Даже в воспоминаниях друзей и близких — он разный», — сказал он.