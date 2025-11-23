Безруков ответил на обвинения в неуважении к узбекскому народу

Речь идет об отрывке из пресс-конференции актера, в которой он рассказал историю с гастролей в Узбекистане. По словам актера, после одного из выступлений он захотел посетить могилу дочери поэта Сергея Есенина Татьяны в Ташкенте. Актер вспомнил, что организаторы помогли ему попасть на кладбище, несмотря на то, что была ночь. Говоря о директоре кладбища, Безруков уточнил, что тот плохо говорил по-русски и изобразил узбекский акцент. Рассказ актера возмутил жителей бывшей страны СНГ. В комментариях к ролику они обвинили Безрукова в неуважении к узбекскому народу и называли выступление артиста перед журналистами позором.