Безработица в РФ снизилась до исторических показателей

Уровень безработицы в России снизился до 2,2%. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Безработица в РФ снизилась до исторически низких 2,2%», — сказал Путин на заседании Госсовета, посвященном вопросам подготовки кадров для экономики. Трансляция ведется в пресс-службе Кремля.

Ранее Владимир Путин уже сообщал, что в сентябре уровень безработицы в России достиг 2,2% и назвал его чрезвычайно низким как по внутренним меркам, так и в сравнении с ведущими мировыми экономиками. Тогда он озвучил эти данные на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», подчеркивая устойчивость ситуации на рынке труда.