Безработица в РФ снизилась до исторических показателей

Ранее Владимир Путин уже сообщал, что в сентябре уровень безработицы в России достиг 2,2% и назвал его чрезвычайно низким как по внутренним меркам, так и в сравнении с ведущими мировыми экономиками. Тогда он озвучил эти данные на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», подчеркивая устойчивость ситуации на рынке труда.