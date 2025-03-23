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Безопасный браузер и личный пример: как обезопасить пребывание ребенка в интернете

Сегодня в ловушки кибермошенников нередко попадаются дети. По официальным данным, в России каждый пятый ребенок от 7 до 18 лет становился их жертвой. Но и не пускать детей в интернет в 2025 году — не выход. Он нужен им и для учебы, и для общения, и для игр. Как научить ребенка пользоваться интернетом безопасно, рассказал «Вечерней Москве» руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекса Александр Лунев.

Источник: Агентство «Москва»

Отвечать только на звонки со знакомых номеров

Когда ребенок получает свой первый смартфон, важно донести до него, что разговаривать по телефону и в любых мессенджерах можно только со знакомыми людьми.

— Нужно добавить в телефонную книгу номера родителей и других родственников и объяснить, чтобы ребенок не отвечал на звонки с незнакомых номеров. Научить его не разговаривать с телефонными мошенниками. Сразу класть трубку, когда звонят незнакомцы, — советует Лунев.

Также можно подключить автоматический определитель номера, который отсеивает звонки с подозрительных номеров. Это может быть услуга оператора связи или стороннее приложение.

Не доверять незнакомым ссылкам и сайтам

Через фишинговые ссылки мошенники могут украсть данные, деньги или заразить устройство. А столкнуться с такими ссылками можно где угодно.

— Например, ребенок играет в игру на телефоне, где ему предлагают купить опцию. У ребенка нет денег, он начинает искать в интернете, как сделать эту опцию бесплатной, заработать монеты для игры и так далее. В этом случае он может попасть на ресурсы, где мошенники под видом предоставления бесплатных опций размещают фишинговые ссылки, — объясняет Лунев.

Важно донести до ребенка, что нельзя переходить по ссылкам на незнакомые сайты и неважно — прислали тебе эту ссылку или ты нашел ее сам.

А если очень хочется и ресурс кажется полезным — предварительно показать эту ссылку родителям. Но это правило не сработает без доверия. Поэтому стоит интересоваться тем, как ваш ребенок проводит время в интернете — не только для обеспечения безопасности, но и для того, чтобы понимать сферы его увлечений.

Установить надежный браузер

Как бы убедительны вы ни были, у ребенка всегда остается искушение посмотреть что-то без разрешения родителей. И даже если ваши дети очень послушные и будут показывать все ссылки, опасность может не распознать даже взрослый. Зато это могут сделать специальные программы. Например, некоторые браузеры используют нейросети, чтобы в режиме онлайн проверять безопасность сайтов и предупреждать об опасных ресурсах.

Использовать детские режимы

В интернете множество контента не для детских глаз и ушей. Многие сервисы и приложения предоставляют возможность установить специальные детские настройки, которые будут защищать ребенка от нежелательного контента.

— Перед тем как дать ребенку планшет, телефон или компьютер, создайте для него отдельную учетную запись, где будут безопасные для него настройки, включены детские режимы в приложениях, настроено ограничение экранного времени, — советует Лунев.

Подавать пример

И, наконец, главное правило, о котором стоит помнить родителям всегда: ребенок должен видеть в вас пример поведения. Будьте бдительны, регулярно освежайте свои знания о кибербезопасности, не забывайте делиться этой информацией с детьми и прививать им безопасные привычки.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала рассмотреть запрет доступа в интернет или к соцсетям как наказание за травлю и преследование в интернете. По ее словам, буллинг и сталкинг могут рассматриваться как квалифицированный состав мелкого хулиганства. Может ли это решение повлиять на действия обидчиков в Сети, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом в области IT Артемом Геллером.