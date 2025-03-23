Безопасный браузер и личный пример: как обезопасить пребывание ребенка в интернете

Отвечать только на звонки со знакомых номеров
Когда ребенок получает свой первый смартфон, важно донести до него, что разговаривать по телефону и в любых мессенджерах можно только со знакомыми людьми.
— Нужно добавить в телефонную книгу номера родителей и других родственников и объяснить, чтобы ребенок не отвечал на звонки с незнакомых номеров. Научить его не разговаривать с телефонными мошенниками. Сразу класть трубку, когда звонят незнакомцы, — советует Лунев.
Также можно подключить автоматический определитель номера, который отсеивает звонки с подозрительных номеров. Это может быть услуга оператора связи или стороннее приложение.
Не доверять незнакомым ссылкам и сайтам
Через фишинговые ссылки мошенники могут украсть данные, деньги или заразить устройство. А столкнуться с такими ссылками можно где угодно.
— Например, ребенок играет в игру на телефоне, где ему предлагают купить опцию. У ребенка нет денег, он начинает искать в интернете, как сделать эту опцию бесплатной, заработать монеты для игры и так далее. В этом случае он может попасть на ресурсы, где мошенники под видом предоставления бесплатных опций размещают фишинговые ссылки, — объясняет Лунев.
А если очень хочется и ресурс кажется полезным — предварительно показать эту ссылку родителям. Но это правило не сработает без доверия. Поэтому стоит интересоваться тем, как ваш ребенок проводит время в интернете — не только для обеспечения безопасности, но и для того, чтобы понимать сферы его увлечений.
Установить надежный браузер
Как бы убедительны вы ни были, у ребенка всегда остается искушение посмотреть что-то без разрешения родителей. И даже если ваши дети очень послушные и будут показывать все ссылки, опасность может не распознать даже взрослый. Зато это могут сделать специальные программы. Например, некоторые браузеры используют нейросети, чтобы в режиме онлайн проверять безопасность сайтов и предупреждать об опасных ресурсах.
Использовать детские режимы
В интернете множество контента не для детских глаз и ушей. Многие сервисы и приложения предоставляют возможность установить специальные детские настройки, которые будут защищать ребенка от нежелательного контента.
— Перед тем как дать ребенку планшет, телефон или компьютер, создайте для него отдельную учетную запись, где будут безопасные для него настройки, включены детские режимы в приложениях, настроено ограничение экранного времени, — советует Лунев.
Подавать пример
И, наконец, главное правило, о котором стоит помнить родителям всегда: ребенок должен видеть в вас пример поведения. Будьте бдительны, регулярно освежайте свои знания о кибербезопасности, не забывайте делиться этой информацией с детьми и прививать им безопасные привычки.
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