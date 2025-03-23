Безопасный браузер и личный пример: как обезопасить пребывание ребенка в интернете

Сегодня в ловушки кибермошенников нередко попадаются дети. По официальным данным, в России каждый пятый ребенок от 7 до 18 лет становился их жертвой. Но и не пускать детей в интернет в 2025 году — не выход. Он нужен им и для учебы, и для общения, и для игр. Как научить ребенка пользоваться интернетом безопасно, рассказал «Вечерней Москве» руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекса Александр Лунев.