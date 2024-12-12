Безопасность прежде всего: депутаты хотят запретить продажу пиротехники через интернет

Глава фракции СРЗП Сергей Миронов отметил, что в настоящее время онлайн-торговля пиротехникой практически не контролируется государством. «Любой желающий, в том числе ребенок, может купить все, что угодно. Печальный результат этой вседозволенности мы регулярно видим на новогодние праздники, когда в результате неправильного обращения с петардами и фейерверками страдают люди, в том числе дети», — подчеркнул он.