Безопасность прежде всего: депутаты хотят запретить продажу пиротехники через интернет

Согласно документу, продажа салютов и петард через интернет будет ограничена, а покупка таких товаров станет возможной только в обычных магазинах «из рук в руки».
Как сообщили в партии, данный законопроект касается не только маркетплейсов, но и любых других сайтов, которые осуществляют доставку пиротехники курьером. Это решение вызвано необходимостью улучшить контроль за продажей опасных товаров, особенно в преддверии новогодних праздников, когда количество инцидентов, связанных с неправильным обращением с пиротехникой, возрастает.
Глава фракции СРЗП Сергей Миронов отметил, что в настоящее время онлайн-торговля пиротехникой практически не контролируется государством. «Любой желающий, в том числе ребенок, может купить все, что угодно. Печальный результат этой вседозволенности мы регулярно видим на новогодние праздники, когда в результате неправильного обращения с петардами и фейерверками страдают люди, в том числе дети», — подчеркнул он.
Первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев также обратил внимание на важность ответственности при приобретении пиротехники. По его словам, возможность покупки опасных товаров без личного контакта с продавцом создает риск, что возраст покупателей не будет проверяться.
Неясно, как опасные товары доставляются и соблюдаются ли при этом правила безопасности.
Как отмечается, предложенные поправки в закон о защите прав потребителей могут существенно изменить правила игры на рынке пиротехники. Если законопроект будет принят, покупка фейерверков и петард станет более безопасной, что, безусловно, положительно скажется на общественной безопасности, особенно в праздничные дни.
Ранее компания Mainsgroup выяснила, как россияне относятся к запуску праздничной пиротехники. Согласно результатам опроса, запуском фейерверков в Новый год и связанными с этим рисками наиболее обеспокоены жители Новосибирска и Перми.