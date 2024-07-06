«Безопасность государства важнее»: нужен ли запрет на ношение никаба в России

— Хиджаб в переводе с арабского языка означает «покрытие». В этом случае тело человека закрыто, но видимыми остаются кисти рук, ноги и лицо. Никаб же закрывает тело и лицо полностью, остается лишь щель для глаз. Поэтому я считаю, что запрет на ношение — это не посягательство на дресс-код верующих мусульман. К сожалению, когда человек полностью скрыт под одеждой, существует угроза того, что под ней может оказаться не женщина, а мужчина-террорист. Поэтому, исходя из безопасности государства, целесообразно запретить никаб. Если нормы ислама не страдают, а при этом угроза исходит, значит, надо запрещать такой вид одежды, — сообщил собеседник «ВМ».