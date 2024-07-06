«Безопасность государства важнее»: нужен ли запрет на ношение никаба в России

С чем связан запрет
По мнению политолога Сергея Маркелова, решение о временном запрете ношения никабов, который власти ввели в Дагестане и в Карачаево-Черкессии, принято исходя из последних трагических событий: нападение в аэропорту Махачкалы и теракт в «Крокус Сити Холле».
— Цепочка этих происшествий и привела к запрету. Я уверен, что властям республики это рекомендовали силовики, видимо, найдя какую-то связь между террористическими организациями и людьми, полностью скрытыми под никабами. Такой вид одежды полностью ограничивает возможность идентифицировать человека, так как оставляет видимым только разрез глаз. Даже по полу идентифицировать его становится проблематично, что позволяет оставаться неузнаваемым при совершении каких-либо противоправных действий, — пояснил эксперт.
Он также отметил, что мусульманское сообщество отнеслось к этому запрету спокойно.
— Решение не вызвало серьезного шума среди мусульман. Все понимают: у нас в стране есть негласная договоренность, что безопасность государства важнее. И это может влиять на определенное поведение верующих. То есть государство с целью обеспечения безопасности населения может накладывать определенные ограничения в рамках религиозных убеждений, — считает Маркелов.
Но этот запрет, по мнению собеседника «ВМ», имеет несколько уникальных особенностей:
- ограниченный срок действия — запретить что-то на постоянной основе можно только на государственном уровне, а не на региональном;
- соблюдение только в публичных местах — в обращении главы Дагестана Сергея Меликова была оговорка по поводу того, что это правило будет касаться только мест большого скопления людей. В остальных случаях носить никаб разрешается;
- лояльность со стороны религиозных руководителей мусульманской иерархии — они подчеркнули, что в религиозных предписаниях в определенных обстоятельствах допускается отказ от никаба.
По мнению политолога и военного эксперта Евгения Михайлова, запрет на ношение никаба должен быть принят на государственном уровне, но пока о таком радикальном решении никто не говорит.
— Временные запреты никак не повлияют на ситуацию. Пока что общество продолжает опасаться людей, полностью скрытых одеждой. Их сложно идентифицировать и не исключено, что за никабом может скрываться женщина-террорист или вообще мужчина. Соответственно, временные запреты — лишь полумера. Необходимо принимать на федеральном уровне закон, который полностью запретит ношение никабов. Более того, я считаю, что нужно принять законы о запрете и о признании экстремистскими фундаменталистских течений ислама на территории России, — уверен собеседник «ВМ».
Что думают мусульмане
Председатель международной исламской централизованной религиозной организации «Международная исламская миссия» Шафиг Пшихачев отметил, что запрет на ношение никаба никак не ущемляет чувства верующих мусульман, но позволяет усилить безопасность страны.
— Хиджаб в переводе с арабского языка означает «покрытие». В этом случае тело человека закрыто, но видимыми остаются кисти рук, ноги и лицо. Никаб же закрывает тело и лицо полностью, остается лишь щель для глаз. Поэтому я считаю, что запрет на ношение — это не посягательство на дресс-код верующих мусульман. К сожалению, когда человек полностью скрыт под одеждой, существует угроза того, что под ней может оказаться не женщина, а мужчина-террорист. Поэтому, исходя из безопасности государства, целесообразно запретить никаб. Если нормы ислама не страдают, а при этом угроза исходит, значит, надо запрещать такой вид одежды, — сообщил собеседник «ВМ».
Он подчеркнул, что подобные решения не противоречат исламу и не ущемляют религиозную идентичность мусульман.
— Нельзя под видом религии и религиозных запретов вгонять сообщество мусульман в махровый консерватизм, который не способствует развитию исламской передовой мысли, культуры, религиозной идентичности. Нельзя обесценивать духовно-нравственные ценности, которые являются сильной стороной религии ислама, — заключил он.