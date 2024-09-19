Безопасность без слов. Aif.ru провел один день с глухим водителем такси

Раньше я работала швеей. А узнав о возможности устроиться в такси, поставила себе такую цель. Тем более, что водить умею, права есть. Благодаря работе в такси у меня появилось больше свободного времени, которое могу уделять детям, у меня их двое. Старший уже взрослый, а младшему — 10 лет.