Безопасность без слов. Aif.ru провел один день с глухим водителем такси

С развитием технологий растет и возможность для их трудоустройства. Aif.ru провел один день с глухим таксистом.
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В последнее время все больше глухих и слабослышащих водителей можно встретить в такси. Только к сервису «Яндекс.Go» в России на сегодняшний день подключены более 2000 глухих или слабослышащих водителей.
Вызывая машину через мобильное приложение в случае, если на вызов приедет особенный водитель, пассажир получит соответствующее уведомление.
Корреспондент Aif.ru решил покататься и пообщаться с особенным таксистом.
Не первая поездка
Это была не первая моя поездка с глухим таксистом. Увидев в приложении впервые оповещение о том, что на вызов едет неслышащий водитель, я немного насторожилась, но отменять поездку не стала.
В итоге ехать в тишине мне понравилось. Таксист был предельно внимателен к дорожной ситуации и не отвлекался на разговоры или общение по телефону. Но приставать к водителю с расспросами тогда мне было неловко.
С Евгенией Измайловой мы беседовали при помощи переводчика жестового языка. Девушка сотрудничает с агрегатором уже четвертый год.
Раньше я работала швеей. А узнав о возможности устроиться в такси, поставила себе такую цель. Тем более, что водить умею, права есть. Благодаря работе в такси у меня появилось больше свободного времени, которое могу уделять детям, у меня их двое. Старший уже взрослый, а младшему — 10 лет.
Не скрывая интерес
На вопрос о том, как относятся пассажиры к глухому водителю, отвечает:
«Кто-то едет молча, но многим, конечно интересно пообщаться. На вопросы я отвечаю в чате приложения и только, когда останавливаюсь на светофорах», — рассказала Евгения. — В пути любое общение небезопасно, поскольку сильно отвлекает от ситуации на дороге.
Она отметила, что кроме личных вопросов, люди просят открыть окно, включить кондиционер, изменить конечную точку маршрута — стандартные просьбы.
«Все вопросы решаем оперативно. Ни разу не было конфликтных ситуаций. А на случай их возникновения всегда есть возможность обратиться в службу поддержки сервиса такси, как у водителя, так и у пассажира», — добавила Евгения.
Всегда начеку
Мне было интересно узнать, как Евгения ориентируется на столичных дорогах: большой трафик машин, необходимость оперативно реагировать на дорожную ситуацию, пропускать машины экстренных служб.
«Уверенность пришла с опытом вождения. Очень, конечно, помогают выделенные полосы для спецтранспорта и такси. Не нужно маневрировать в потоке машин. Просто едешь по выделенке и все. Спецтранспорт, конечно, пропускаю. Вижу проблесковые маячки автомобилей “скорой”, пожарной и других служб в зеркалах заднего вида, и тут же реагирую, перестраиваюсь», — рассказала она.
Вибровызов
В финале нашей беседы Евгения прокатила меня по центру Москвы. Однако поездка была недолгой — поступил вызов от клиента. Глухим и слабослышащим таксистам не приходит звуковое оповещение.
Вместо него они получают визуальный сигнал: гаджет вибрирует, а его экран мигает, сигнализируя о новом заказе. Это позволяет не пропускать входящие вызовы. Попрощались мы с Евгенией на языке жестов. Я выучила, как без слов сказать «спасибо».