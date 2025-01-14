Названы основные правила безопасного купания в проруби

Перед погружением важно разогреть тело, сделав разминку или короткую пробежку. Это поможет подготовить организм к резкому изменению температуры. Подходить к проруби следует в удобной, не скользящей и легкоснимаемой обуви. Идеально подойдут ботинки или шерстяные носки, а специальными резиновыми тапочками можно защитить ноги от острых камней и предотвратить скольжение.