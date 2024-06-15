Безопасно ли есть суши и роллы в аэропорту?

Марк Гендро, врач и главный медицинский директор больниц Беверли и Эддисон Гилберт в Массачусетсе, согласился с этим. По его мнению, в сырой рыбе обитает множество микроорганизмов, и некоторые из них могут довольно быстро вызывать неприятные симптомы. Так, во время полета у вас могут возникнуть сильная тошнота и рвота, а затем диарея. Согласитесь, подобное однозначно испортит впечатления от поездки. Возможно, «филадельфия» и «сяке маки» того не стоят?