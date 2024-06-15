Безопасно ли есть суши и роллы в аэропорту?

В ожидании рейса нередко возникает желание съесть что-нибудь вкусное, чтобы отметить начало долгожданного путешествия. Однако, стоит ли выбирать суши и роллы или лучше отдать предпочтение чему-то другому?
Али А. Хан, гастроэнтеролог из Gastro Health в Вирджинии, считает, что есть суши рискованно не только в аэропорту, но и в других местах, так как блюда из сырой рыбы, включая суши и севиче, являются «более рискованным выбором» наряду с другими «сырыми» продуктами, вроде непастеризованного сыра.
Дело в том, что, даже при соблюдении стандартов безопасности пищевых продуктов, употребление сырой рыбы сопряжено с риском. Благодаря термообработке микробы, содержащиеся в сырых морепродуктах, погибают. Но, когда вы едите суши и роллы, этого не происходит.
Марк Гендро, врач и главный медицинский директор больниц Беверли и Эддисон Гилберт в Массачусетсе, согласился с этим. По его мнению, в сырой рыбе обитает множество микроорганизмов, и некоторые из них могут довольно быстро вызывать неприятные симптомы. Так, во время полета у вас могут возникнуть сильная тошнота и рвота, а затем диарея. Согласитесь, подобное однозначно испортит впечатления от поездки. Возможно, «филадельфия» и «сяке маки» того не стоят?
Также стоит отметить, что возможность пищевого отравления значительно возрастает в аэропорту, где условия хранения рыбы могут быть хуже, чем в ресторане.
Большинством ресторанов в аэропортах управляют сторонние концессионеры (индивидуальные предприниматели). И, хотя они обязаны соблюдать все государственные и местные правила обращения с продуктами питания, порой можно встретить ряд нарушений при перевозке и хранении.
Поэтому лучше не есть сырую рыбу в аэропортах, а насладиться суши и роллами в проверенном ресторане с хорошими отзывами.
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Кристина Корчанова