Безопасна ли еда и напитки, которые подают на борту самолета

Пожалуй, перекус — самая долгожданная часть авиаперелетов. Тем не менее некоторые переживают, что блюда, которые предоставляют кейтеринговые службы для питания на борту, могут быть не совсем безопасны. ВФокусе Mail собрал основные советы по питанию на борту.
Эксперты утверждают, что вся еда, которую подают во время авиаперелетов, проходит множество контролей и проверок, поэтому пассажиры могут употреблять ее в пищу, не опасаясь отравлений. Однако все же стоит помнить о некоторых мерах предосторожности, чтобы свести к минимуму потенциальные риски.
Правило 1: избегайте употребления молочных продуктов или холодных морепродуктов
Хотя вся еда, которую подают на борту, проходит необходимые проверки, порой случаются непредвиденные инциденты. Например, в июле рейс авиакомпании Delta Air Lines из Детройта в Амстердам был вынужден совершить аварийную посадку из-за «испорченной еды», вызвавшей тошноту у пассажиров.
Чтобы наверняка быть уверенным в том, что путешествие пройдет без «конфузов», эксперты рекомендуют не употреблять в пищу молочные продукты или холодные морепродукты. Основная опасность заключается в том, что такая еда не всегда может храниться при правильной температуре в течение длительного полета, что увеличивает риск размножения бактерий, а значит и отравления.
Правило 2: остерегайтесь острой или сильно жареной пищи
Пол Янович, пилот авиакомпании Delta AirLines, недавно поделился, что острая пища часто вызывает «проблемы» с ЖКТ во время полета.
Как правило, меню на борту очень мягкое, но я бы не стал брать закуски, которые могут содержать специи, так как это может вызвать дискомфорт в желудке во время полета.
То же самое касается жареной пищи, в которой обычно содержится больше натрия, что способствует обезвоживанию организма и вызывает такие неприятные «симптомы», как газы и вздутие живота.
Правило 3: не пейте в самолетах небутилированную воду
В 2021 году стюардесса Кэт Камалани поделилась вирусным видеороликом, в котором рассказала, что баки и резервуары для воды в самолетах «никогда не моются». Каламани также отметила, что стюардессы, в свою очередь, пьют только бутилированую воду.
Другие эксперты также рекомендуют перед полетом купить воду в полет в зоне Duty Free, чтобы быть уверенным в качестве продукции.
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