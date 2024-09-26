Безопасна ли еда и напитки, которые подают на борту самолета

Чтобы наверняка быть уверенным в том, что путешествие пройдет без «конфузов», эксперты рекомендуют не употреблять в пищу молочные продукты или холодные морепродукты. Основная опасность заключается в том, что такая еда не всегда может храниться при правильной температуре в течение длительного полета, что увеличивает риск размножения бактерий, а значит и отравления.