«Безгрудые» манекены для обучения реанимации оказались потенциально опасными для женщин

Этим вопросом занялась группа австралийских исследователей во главе с акушером-гинекологом и медицинским инструктором Ребеккой Сабо. По словам врача, однажды ей нужно было купить тренажер с женской грудью для обучения сотрудников оказанию помощи при остановке сердца у беременных. Подходящее изделие в итоге не нашли, рассказала исследовательница изданию The Guardian. Ей пришлось заказать в интернете накладку в виде женского бюста и использовать ее в паре со стандартным учебным тренажером СЛР.
После того случая Сабо и ее коллеги решили посмотреть, какие есть модели учебных манекенов для отработки СЛР на мировом рынке. Из 20 рассмотренных вариантов только на одном оказалась накладная женская грудь, остальные были плоскими. При этом восемь манекенов имитировали мужской торс, а на семи не было признаков половой принадлежности.
По словам исследователей, предпосылки такой ситуации могут закладываться еще во время обучения приемам СЛР, поскольку при их отработке не используют «женские» манекены.
При этом Сабо отмечает, что техника сердечно-легочной реанимации для женщин и мужчин не различается. Однако тренировка на манекенах, имитирующих оба пола, могла бы помочь людям чувствовать себя увереннее в экстренных ситуациях с реальной остановкой сердца, когда приходится иметь дело с бюстгальтером и женской грудью.
Эксперты призывают организаторов курсов по обучению реанимации и производителей тренировочных манекенов исправить ситуацию с доступностью женских версий.
Судя по всему, проблема действительно важна: в ходе недавнего опроса в Великобритании, организованного службой скорой помощи, почти четверть из 1 000 респондентов признались, что в меньшей степени готовы проводить СЛР женщинам при остановке сердца в общественном месте. Треть опрошенных мужчин признались, что боятся возможных обвинений в «неуместных прикосновениях» к груди.
К слову, риск развития сердечных заболеваний увеличивает малоподвижный образ жизни. Причем это касается даже тех, кто достаточно тренируется.