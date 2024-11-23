«Безгрудые» манекены для обучения реанимации оказались потенциально опасными для женщин

Этим вопросом занялась группа австралийских исследователей во главе с акушером-гинекологом и медицинским инструктором Ребеккой Сабо. По словам врача, однажды ей нужно было купить тренажер с женской грудью для обучения сотрудников оказанию помощи при остановке сердца у беременных. Подходящее изделие в итоге не нашли, рассказала исследовательница изданию The Guardian. Ей пришлось заказать в интернете накладку в виде женского бюста и использовать ее в паре со стандартным учебным тренажером СЛР.