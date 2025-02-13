Бездомных россиян начнут планово лечить в стационарах

«Каждый гражданин имеет право на медицинскую помощь, независимо от того, есть у него прописка и документы или нет», — отметила член Комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. Она добавила, что благотворительные кризисные центры уже делают много для бездомных, предоставляя им ночлег и горячее питание, но этого недостаточно, особенно когда речь идет о лечении, передает Парламентская газета.
Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что для системы здравоохранения нет разницы между человеком с полисом ОМС и бездомным. Однако, как правило, бездомные обращаются в социальные учреждения, которые помогают им восстановить документы и получить медицинские полисы.
Председатель благотворительной организации «Ночлежка» Данил Краморов отметил, что восстановление документов может занять годы, а помощь нужна немедленно. Поэтому поручение президента о пересмотре правил оказания медпомощи бездомным имеет огромное значение для жизни бездомных.
Проблемы с доступом к лечению
Согласно расчетам «Ночлежки», в России около двух миллионов бездомных, что составляет менее 1,5% населения. Тем не менее, на их долю приходится около 3% смертей в стране, что говорит о том, что они умирают в два раза чаще, чем обычные люди.
По действующему законодательству врачи обязаны оказывать только экстренную помощь. В случае необходимости планового лечения, например, от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, бездомные сталкиваются с серьезными трудностями. Бюджетные деньги подотчетны, и без регистрации и документов человека не могут внести в систему учета. Это приводит к тому, что бездомные могут получить помощь только в экстренных ситуациях.
В Санкт-Петербурге, например, есть здравпункт Боткинской больницы, где бездомные могут получить помощь, но ресурсы ограничены, и не все виды лечения доступны. Кроме того, благотворительные организации могут лишь поддерживать качество жизни, пока бездомные не получат необходимые документы для полноценного лечения.
Ситуация усугубляется тем, что бездомные часто обращаются за помощью, когда их болезни уже сильно запущены. Сергей Иевков, руководитель благотворительной больницы, отмечает, что такие пациенты нуждаются в высокотехнологичной помощи, но без документов они не могут ее получить.
Надежда на изменения
Хотя у бездомных есть много проблем с доступом к медицинской помощи, эксперты надеются, что ситуация изменится. Программы вакцинации, скрининга на туберкулез и других инфекций могут улучшить здоровье этой уязвимой категории населения. Сергей Иевков также подчеркнул, что необходимо больше возможностей для бесплатной вакцинации и лечения хронических заболеваний, особенно в регионах, где нет НКО с медицинской лицензией.
Несмотря на существующие стереотипы, статистика показывает, что доля паразитарных и инфекционных болезней среди бездомных составляет всего 7,6%. Это говорит о том, что многие из них могут рассчитывать на нормальную жизнь, если им будет предоставлена необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост числа органосохраняющих операций. Такие операции привлекают пациентов своей малотравматичностью и обещанием быстрого восстановления. Однако многие специалисты считают эти методы неэффективными и даже опасными. Поэтому Российское общество хирургов (РОХ) решило создать специальную комиссию для контроля за такими практиками.