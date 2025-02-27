Без яиц: семь полезных белковых завтраков

Начинать утро с богатой белком пищи важно для для поддержания энергии и здоровья в целом. Это вещество помогает регулировать уровень сахара в крови, благодаря чему человек дольше чувствуете себя сытым и меньше хочет есть в середине утра.
Белок также играет важнейшую роль в восстановлении и росте мышц, что особенно полезно после ночного голодания.
Есть люди, отказывающиеся от яиц по медицинским причинам или по собственному желанию. Но это не означает, что утром придется лишать себя важного белка.
В Yahoo Life поделились семью рецептами для богатого белком завтрака.
Греческий йогурт с начинкой
В греческом йогурте около 10 граммов белка на 100 граммов продукта. Посыпьте его кусочками свежих фруктов, добавьте орехи или мюсли, а также ложку меда.
Вместе с белком греческий йогурт подарит вашему кишечнику необходимые пробиотики.
Протеиновые коктейли
Ложка протеина содержит около 20 граммов белка. Можно смешать вещество с замороженными фруктами, шпинатом, молоком или арахисовым маслом. Для большей кремообразности добавьте шелковый тофу.
Арахисовое масло и банановый тост
Это блюдо содержит много белка. Намажьте на ломтик цельнозернового хлеба арахисовую пасту и добавте кружочки банана. Также можно посыпать получившийся тост семенами чиа.
Для тех, кто не любит бананы, есть альтернатива — киви.
Миска творога
В половине стакана нежирного творога содержится около 15 граммов белка. Смешайте его с ягодами, фруктами, медом, орехами или ешьте в чистом виде.
Блинчики с протеиновой начинкой
Можно приготовить блины без яиц, а вместо пшеничной муки добавить овсяную или протеиновый порошок.
Яйца в тесте можно заменить банановым или яблочным пюре и даже молотыми льняными семенами.
В зависимости от рецепта, в одной порции может быть от 10 до 15 граммов белка. Чтобы повысить количество этого вещества в блюде, достаточно добавить миндальное масло, греческий йогурт или свежие ягоды.
Киноа
Киноа — это семена, богатые белком. В одной чашке вареной киноа содержится около восьми граммов белка.
Киноа можно есть с молоком, добавив в него щепотку корицы, мед, орехи, семена и сухофрукты.
Овсянка
Завтрак можно приготовить с вечера. Для этого понадобятся овсянка, молоко, фрукты или орехи.
Вечером залейте овсяные хлопья молоком, добавьте столовую ложку семян чиа для питательности, перемешайте с кусочками фруктов или орехами, накройте крышкой и поставьте в холодильник. К утру будет готов завтрак, содержащий 15 граммов белков.
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