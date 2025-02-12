Без умолку и перерыва. Как вести себя с болтливыми людьми

Причины и последствия болтливости
Как пишет «Лайфхакер», болтовню обозначают термином «нецелевое многословие». Исследователи, изучившие его с нейрокогнитивной точки зрения, выяснили, что из-за некоторых нарушений так называемой функции лобных долей мозга человек теряет над собой контроль. Поэтому он просто не может удержаться от болтовни — такой собеседник не осознает свое поведение.
Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах решили найти способы справиться с излишней болтливостью. Эксперты изучили трудности, которые возникают у врачей, когда те пытаются поговорить с болтливыми пациентами. Такие больные много говорят не по делу, в итоге доктора не могут точно определить их диагнозы. Им приходится постоянно искать способы получить нужную информацию.
Врачи общей практики с пятилетним опытом работы предоставили исследователям описания консультаций с пациентами, которые соответствовали критериям болтливости. Они слишком много говорили, не могли структурировать свою речь и сфокусироваться, отклонялись от темы, повторялись, давали обильную нерелевантную информацию и с трудом контролировали направление беседы. Затем ученые провели фокус группы с участием 25 врачей, которые рассказали, какие глубокие проблемы могли сделать пациентов многословными.
Научные сотрудники Маастрихтского университета назвали шесть основных стратегий. Три из них касаются возможных причин болтливости, остальные фокусируются на «минимизации негативных последствий». Изначально эти стратегии предназначались для врачей, которым приходилось лечить слишком разговорчивых пациентов, но можно применять эти советы и в обычной жизни.
Как общаться с болтливыми людьми
Учитывая причины болтливости, можно оказать эмоциональную поддержку человеку, чрезмерная разговорчивость которого связана с одиночеством.
Также можно выстроить структуру разговора, которая поможет собеседнику с недостаточно развитыми навыками коммуникации сократить речь до самого главного.
Если болтливость собеседника связана с волнением, нужно создать комфортную и безопасную атмосферу.
Чтобы минимизировать ущерб от болтливости, можно сделать следующее:
- воздержаться от прямолинейности, то есть не просить человека замолчать, а понять, можно ли как-то ограничить его многословие;
- предложить собеседнику дать шанс другим участникам присоединиться к разговору;
- проявить эмпатию, если надо перебить человека или хочется вставить шутку.
Самой важной здесь становится идея эмпатического перебивания, но действовать надо поэтапно. Если вы позволите человеку болтать, пока не кончится ваше терпение, то рискуете дойти до его предела и нагрубить. Если вы сделаете это при других людях, ваши слова могут посчитать жесткими, а вас — бесчувственным. Возможно, человек болтает потому, что это его первый за долгое время шанс пообщаться с кем-то.
Также исследователи выяснили, что бывают болтливые люди, которые присваивает себе разговор целиком, не замечая этого. Вспомните, когда вы сами в последний раз чересчур много говорили. Подумайте, как ваши собеседники могли бы вас прервать, чтобы не обидеть. Так вы лучше узнаете себя и поймете, как применить эмпатическое перебивание.
Благодаря этим советам вы избавите себя от скуки и уныния во время разговора с болтунами и смягчите эмоциональные факторы, которые подталкивают их к такому поведению.
Кстати, есть стереотип, что женщины болтливее мужчин. Недавно психологи проверили его и пришли к интересным выводам.