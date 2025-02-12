Без умолку и перерыва. Как вести себя с болтливыми людьми

Самой важной здесь становится идея эмпатического перебивания, но действовать надо поэтапно. Если вы позволите человеку болтать, пока не кончится ваше терпение, то рискуете дойти до его предела и нагрубить. Если вы сделаете это при других людях, ваши слова могут посчитать жесткими, а вас — бесчувственным. Возможно, человек болтает потому, что это его первый за долгое время шанс пообщаться с кем-то.