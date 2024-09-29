Без ума от селфи: как безобидное фото самого себя стало опасным трендом

— Мы часто показываем в социальных сетях «себяшки», как называют селфи в народе, потому что подсознательно хотим, чтобы нас любили. Люди, которые смотрят эти кадры, оценивают фото, пишут лестные комментарии. Мы воспринимаем это как одобрение и принятие нашей личности. Селфи стало своеобразной «зависимостью», напрямую связанной с социальными сетями. Учеными уже доказано, что от них вырабатывается быстрый дофамин — гормон удовольствия. Чем чаще мы выкладываем свои фото, тем больше пользуемся социальными сетями. Организм привыкает к регулярной выработке быстрого дофамина и начинает требовать еще — так и возникает зависимость. Это прямая закономерность, — рассказывает «ВМ» эксперт.