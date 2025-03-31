Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без троек. Директор школы Голубицкий: по физкультуре можно ставить «зачет»

Иногда слишком строгие оценки по таким предметам, как ИЗО и музыка, а также по физкультуре, очень расстраивают родителей и детей. Не у всех есть способности к спорту или творчеству. Однако уже давно за эти уроки разрешается ставить просто «зачет».

Источник: Аргументы и факты

Некоторые родители считают, что в школе завышены нормативы по физкультуре (не каждый ребенок в 8 классе может подтянуться 9 раз, что нужно на «четверку»), а оценки детям выставляют зачастую слишком строго. Нужны ли по этому предмету вообще отметки? И как быть, если ребенок не может освоить показатели в силу разных причин, а учитель ставит плохие оценки?

Научи потом оценивай

«Вопрос очень непростой. С одной стороны, в каждой школе есть система оценивания, есть нормативы, программы с прописанными результатами, и учитель должен создать условия для освоения этих показателей, а потом оценивать, — рассказал aif.ru директор “Школы будущего” из Калининградской области Алексей Голубицкий. — Поэтому формально учитель может быть прав. С другой стороны, как говорил президент, “кроме разума, есть еще и сердце”. Поэтому настоящий учитель из любой ситуации сможет сделать ситуацию успеха для ребенка».

Педагог отмечает, что бывает просто нежелание выполнять упражнения, хотя это странно по отношению к физической культуре, так как это возможность для детей подвигаться, а не сидеть все время за партами. А есть физические ограничения, например, лишний вес, и такой ребёнок не должен подвергаться дискриминации.

Можно ставить «зачтено»

Похожая картина может сложиться по изобразительному искусству или музыке. «Вот нет у ребенка музыкального слуха или художественных способностей, старается, но не получается. Что делать? Ставить двойки и тройки? — продолжает Голубицкий. — Мы в своей школе приняли соответствующее положение и ставим по ИЗО и музыке “зачет”, чтобы не возникало таких ситуаций. Это сегодня разрешено делать в школах. Согласно приказу Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546, школы самостоятельно могут решать вопрос оценок по творческим предметам и выставлять в аттестате отметку “зачтено” по таким предметам, как “Изобразительное искусство” и “Музыка”. И по физкультуре такое возможно, но для тех, кто занимается в спецмедгруппе».

Педагог советует родителям, которые недовольны оценками по физкультуре, оформить ребенку спецмедгруппу и написать заявление директору школы.

Но тут есть и обратная сторона. «У нас в прошлом году родители стали возмущаться, что без оценок по этим предметам страдает средний балл, труднее поступить в колледж. Поэтому в этом году мы придумали оставить “зачет” по ИЗО и музыке, но для желающих получить отметку в апреле проведем контрольную и поставим ее в аттестат» — отмечает директор школы.