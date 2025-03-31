Без троек. Директор школы Голубицкий: по физкультуре можно ставить «зачет»

Некоторые родители считают, что в школе завышены нормативы по физкультуре (не каждый ребенок в 8 классе может подтянуться 9 раз, что нужно на «четверку»), а оценки детям выставляют зачастую слишком строго. Нужны ли по этому предмету вообще отметки? И как быть, если ребенок не может освоить показатели в силу разных причин, а учитель ставит плохие оценки?
Научи потом оценивай
«Вопрос очень непростой. С одной стороны, в каждой школе есть система оценивания, есть нормативы, программы с прописанными результатами, и учитель должен создать условия для освоения этих показателей, а потом оценивать, — рассказал aif.ru директор “Школы будущего” из Калининградской области Алексей Голубицкий. — Поэтому формально учитель может быть прав. С другой стороны, как говорил президент, “кроме разума, есть еще и сердце”. Поэтому настоящий учитель из любой ситуации сможет сделать ситуацию успеха для ребенка».
Педагог отмечает, что бывает просто нежелание выполнять упражнения, хотя это странно по отношению к физической культуре, так как это возможность для детей подвигаться, а не сидеть все время за партами. А есть физические ограничения, например, лишний вес, и такой ребёнок не должен подвергаться дискриминации.
Можно ставить «зачтено»
Похожая картина может сложиться по изобразительному искусству или музыке. «Вот нет у ребенка музыкального слуха или художественных способностей, старается, но не получается. Что делать? Ставить двойки и тройки? — продолжает Голубицкий. — Мы в своей школе приняли соответствующее положение и ставим по ИЗО и музыке “зачет”, чтобы не возникало таких ситуаций. Это сегодня разрешено делать в школах. Согласно приказу Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546, школы самостоятельно могут решать вопрос оценок по творческим предметам и выставлять в аттестате отметку “зачтено” по таким предметам, как “Изобразительное искусство” и “Музыка”. И по физкультуре такое возможно, но для тех, кто занимается в спецмедгруппе».
Педагог советует родителям, которые недовольны оценками по физкультуре, оформить ребенку спецмедгруппу и написать заявление директору школы.
Но тут есть и обратная сторона. «У нас в прошлом году родители стали возмущаться, что без оценок по этим предметам страдает средний балл, труднее поступить в колледж. Поэтому в этом году мы придумали оставить “зачет” по ИЗО и музыке, но для желающих получить отметку в апреле проведем контрольную и поставим ее в аттестат» — отмечает директор школы.