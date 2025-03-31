Без троек. Директор школы Голубицкий: по физкультуре можно ставить «зачет»

Похожая картина может сложиться по изобразительному искусству или музыке. «Вот нет у ребенка музыкального слуха или художественных способностей, старается, но не получается. Что делать? Ставить двойки и тройки? — продолжает Голубицкий. — Мы в своей школе приняли соответствующее положение и ставим по ИЗО и музыке “зачет”, чтобы не возникало таких ситуаций. Это сегодня разрешено делать в школах. Согласно приказу Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546, школы самостоятельно могут решать вопрос оценок по творческим предметам и выставлять в аттестате отметку “зачтено” по таким предметам, как “Изобразительное искусство” и “Музыка”. И по физкультуре такое возможно, но для тех, кто занимается в спецмедгруппе».