Без шума на дорогах и лишней еды: 10 способов сделать города лучше от журнала Monocle

«Несмотря на то, что мир меняется, команда Monocle сохраняет большой оптимизм в отношении городов — или, по крайней мере, видит в них потенциал помогать людям жить хорошо, независимо от их дохода, мировоззрения или сферы интересов», — заявляют авторы манифеста. В летнем номере журнала было опубликовано ежегодное исследование редакции журнала о качестве жизни в городах (Quality of Life Survey), результатом которого стали 30 советов для современных урбанистов и горожан, которые касаются всех аспектов нашей жизни в мегаполисах: от аренды квартир до детских игр в парках. Мы изучили советы британских журналистов и публикуем их в кратких тезисах.
Долой разобщенность
Стоит ограничить практику краткосрочной аренды, а также призвать к порядку владельцев домов, которые часто предоставляют жилье ненадлежащего качества: неудобные небольшие квартиры без хорошей вентиляции.
Кроме того, считают авторы манифеста, даже в современных городах существуют своеобразные гетто: районы с неблагополучной репутацией, высоким уровнем преступности, территории, где живут только молодые люди — студенты, или горожане преклонного возраста. Они полагают, что такие районы приводят к разобщенности и изоляции.
В современных условиях, когда почти все товары и услуги можно заказать онлайн, пенсионеры оказываются полностью оторваны от городской жизни. Особенно замкнутые горожане могут не встречаться даже с курьером, которого просят оставлять товары у двери.
В планы городов и районов следует включать здания различной формы, назначения и этажности. Людям лучше жить ниже пятого этажа, иначе жители перестают чувствовать ритм и атмосферу городов. Городская среда должна быть благоприятной, в том числе за счет обилия парков. Эти пространства способны объединить все группы горожан.
Без лишней еды и отходов
В среднем треть купленной горожанами еды оказывается в мусорной корзине. При этом на производство тонн готовой еды, которую они выбрасывают, были потрачены ресурсы планеты, усилия фермеров, поваров и множества других специалистов. Хорошо организованное городское коммьюнити способно сократить объемы пищевых отходов.
Лучший способ предотвратить образование мусора — наладить систему распределения еды в городе. Не проданные по каким-то причинам продукты с неистекшим сроком годности должны доставаться бездомным.
Для решения этой городской проблемы Monocle рекомендует вдохновляться проектом шеф-повара Массимо Боттура — кафе «Рефетторио». В 2015 году Боттура с 50 поварами накормил нуждающихся остатками еды после проведения Expo в Милане.
В 2016 году аналогичный проект заработал во время Олимпийских игр в Бразилии. В том же году Боттура и его жена основали некоммерческую ассоциацию «Еда для души». Семейная пара стремится преодолеть социальную изоляцию и отвращение людей к пищевым отходам с помощью гостеприимства и кулинарного искусства.
Выключить двигатели и остановить быстрых велосипедистов
Двигатели автотранспорта должны быть заглушены, если машина стоит на месте. Оправданием не могут стать ни желание заскочить поздороваться с кем-либо или съесть сэндвич, ни необходимость быстро доставить посылку. Молчащий двигатель не тревожит горожан и сохраняет воздух чистым.
Городам нужны комфортные для окружающих правила передвижения по городу на любых транспортных средствах, а у блюстителей порядка должна быть возможность без лишних проволочек призвать «гонщиков» на двухколесных средствах передвижения к ответственности и снижению скорости.
Новые здания редко бывают лучше прежних
Городским пространствам не хватает красивых зданий. Больницы, школы и другие общественные пространства редко радуют горожан своей архитектурой. Между тем, к чему сносить старое, если новые здания и конструкции можно вписать в существующий городской ландшафт? Это делает окружающую среду разнообразной, а здания более долговечными.
Не стоит демонтировать прежнее ради мимолетных веяний в градостроительстве, которые столь же быстро выйдут из моды. Следует преображать существующие городские территории, обновлять их и снова делать востребованными у жителей. Пример для подражания — парк High-Line в Нью-Йорке, который был разбит на заброшенных железнодорожных путях без демонтажа рельс и шпал.
Создавайте пространство для игры
Дворы, улицы и парки в городах стали изолированными и скучными пространствами со строгими правилами поведения, в которых нет места играм. В то же время дети — тоже жители города. Почему бы не сооружать тротуары, по которым интересно бегать? Или применить на детских вместо пластиковой крошки другое покрытие, пригодное для рисования мелками? А где площадки для игры в футбол, особенно в центре города? Игровая площадка — это универсальное инклюзивное пространство.. Комфортную городскую среду для взрослых можно создать, заменив асфальт, бордюры и заборы на газоны и мягкие покрытия, на которых можно сидеть и лежать.
Городские сады и огороды
Горожанам нужна возможность самим выращивать себе еду, считают авторы манифеста. Урожай овощей, фруктов и трав можно получить на небольших участках земли между домами, на «зеленых» крышах и балконах. Помимо радости от собственных огурцов, помидоров и мяты, горожане получат дополнительный источник городского комфорта: зелень сохраняет прохладу, очищает воздух, а плодовые деревья способны снизить вероятность затопления улиц во время ливней.
Практика городских садов или urban gardening развивается в мировых столицах. В Лондоне действует проект Capital Growth, в рамках которого создаются и существуют общественные сады в городе, в том числе на крышах и заброшенных территориях. На сегодняшний день в столице Великобритании разбиты 2 000 общественных садов.
Думайте о животных
В городах много собак и хозяев, которые ведут себя неподобающим образом. В результате соседей оглушает лай, а на тротуарах остаются неубранные испражнения домашних любимцев. Исправить ситуацию можно с помощью регистрации животных и введения небольшого налога на их содержание.
Деньги пойдут на уборку улиц и улучшение системы ветеринарного обслуживания. Кроме того, владельцам животных неплохо было бы пройти курсы по обращению с питомцами.
Но есть и другие звери, обитающие в городе: птицы, мелкие животные, насекомые. Пернатые могли бы рассчитывать на гнезда под крышами многоэтажек. В парках и скверах следует размещать ульи и домики для насекомых.
Бренд города
Это решение кажется банальным, но символ города жители могут наблюдать повсюду от канализационных люков до флагов на зданиях. Бренд — выражение духа города. Он необходим не столько туристам, сколько самим горожанам. Для них это символ принадлежности к особенному коммьюнити.
Например, логотип смог изменить отношение нью-йоркцев к городу. В 70-е годы финансовая столица мира была опасным для жизни местом. Высокий уровень преступности, безработица и нищета стали визитной карточкой города.
Мэрия решила инвестировать $4,3 млн в преобразование Нью-Йорка. Дизайнер Милтон Глейзер в 1977 году разработал логотип I♥NY. В том же 1977 году для рекламной кампании была написана песня I Love New York. Через три года она стала официальным гимном города. А в 1978 году Нью-Йорк посетило втрое больше туристов. Уровень любви к городу повысился и у его жителей.
Посидеть на улице с комфортом
В современных городах редко можно устроить пикник или с удовольствием посидеть перед подъездом на улице. Между тем эта прекрасная традиция, которая объединяет соседей и создает комфортную и безопасную атмосферу.. Возможность вытаскивать на узкие улицы города стулья и столики предоставил жителям Амстердам. И теперь вечерами вдоль каналов горожане сидят, смотрят на воду и беседуют. Культура уличного общения есть также в Париже, Барселоне и Риме.
Используйте идею японских городовых
Безопасность в городах лучше создавать за счет возможности обратиться за помощью, а не используя летучие отряды полиции. Необходимо переосмыслить небольшие полицейские станции — японские кобаны. В Японии кобаны расположены в жилых районах, на улицах и вблизи транспортных узлов. Станции служат местными пунктами охраны порядка и предназначены для тесного взаимодействия полиции с жителями района.. Полицейские кобана патрулируют улицы, обеспечивают порядок и безопасность, оказывают информационную поддержку жителям и туристам.