Без шума на дорогах и лишней еды: 10 способов сделать города лучше от журнала Monocle

Дворы, улицы и парки в городах стали изолированными и скучными пространствами со строгими правилами поведения, в которых нет места играм. В то же время дети — тоже жители города. Почему бы не сооружать тротуары, по которым интересно бегать? Или применить на детских вместо пластиковой крошки другое покрытие, пригодное для рисования мелками? А где площадки для игры в футбол, особенно в центре города? Игровая площадка — это универсальное инклюзивное пространство.. Комфортную городскую среду для взрослых можно создать, заменив асфальт, бордюры и заборы на газоны и мягкие покрытия, на которых можно сидеть и лежать.