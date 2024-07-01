Без самолетов: пять аэропортов, на месте которых построили парки

Когда строится новый аэропорт, старый перестает действовать и оказывается заброшенным. Однако это не значит, что он просто будет пустовать или на его месте окажется поле.
Представляем пять больших аэропортов, которые сейчас являются городскими парками.
Немецкий аэропорт Берлин Темпельхоф
Этот немецкий аэропорт был одним из самых первых в Берлине. Он прекратил свою деятельность в 2008 году.
После закрытия на месте аэропорта на территории 355 гектаров был создан Центральный парк, который в настоящее время является крупнейшим бесплатным внутригородским парком.
Флойд Беннет Филд, Нью-Йорк
Флойд Беннет Филд был первым муниципальным аэропортом Нью-Йорка, принявшим коммерческую авиацию и авиацию общего назначения. Во время Второй мировой войны он использовался как военно-морская авиабаза.
Сегодня на площади 526 гектаров расположена Национальная зона отдыха Gateway Jamaica Bay. Там находятся приливные илистые отмели, пристани для яхт, пастбища и бывший аэродром для развлечения людей.
Дни аэропорта не прошли полностью, поскольку одна взлетно-посадочная полоса все еще используется любителями летать на радиоуправляемых самолетах, а часть ее все еще используется в качестве вертолетной базы Департаментом полиции Нью-Йорка.
Аэропорт Мехико Тескоко, Мексика
Мехико Тескоко — нереализованный проект современного аэропорта, на месте которого сейчас расположен экологический парк озера Тескоко площадью 11938 гектаров.
Центр Мехико построен на берегу (сейчас в основном осушенного) Озера Тескоко, большого бывшего озера, известного ацтекскими городами, такими как Теночтитлан.
Международный аэропорт Эллиникон, Греция
Заброшенный афинский международный аэропорт Эллиникон обслуживал столицу Греции более 60 лет, но он был закрыт в 2001 году после открытия нового международного аэропорта Афин.
Через 20 лет после этого началось строительство столичного парка Хелленикон. Проект включает в себя озеро площадью 14,9 квадратных метра, более трех миллионов растений, 31 тысячу деревьев, пристань для яхт, магазины и многое другое.
Авиабаза Корпуса морской пехоты Эль-Торо, Калифорния
Бывшая авиабаза Корпуса морской пехоты Эль-Торо теперь является Большим парком округа Ориндж в Ирвине, Калифорния.
Сегодня большой парк располагается на территории площадью 526 гектаров, а еще 121 гектар находится в стадии строительства. Парк, построенный с упором на спорт, искусство и сельское хозяйство, стал одним из лучших мест отдыха в районе Лос-Анджелеса.
Ранее в Сети появились фото заброшенного дома, который стал достопримечательностью Лондона.
Анна Морозова