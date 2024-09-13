Без сахара и с дикоросами. Эксперты рассказали о пользе древнерусской кухни

Астафьев отметил, что на пользу русской кухне играет тот факт, что два континента — Европа и Азия — взаимосвязаны и пересекаются. «В этом и фишка — у нас один географический, культурный и кулинарный пояс, он практически непрерывный, здесь легко проходить и меняться. Но, безусловно, базовая русская кухня есть», — пояснил Астафьев.