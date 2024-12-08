Без ролей, но с Зайцем и Чебурашкой. Народный голос Клары Румяновой

У Клары Румяновой актерская карьера, пожалуй, не сложилась. Она снималась в кино, но далеко не на первых ролях, да и почти все фильмы с её участием — за исключением одного-двух — остались в советском прошлом. Про спектакли в театре-студии киноактера, в котором она проработала почти сорок лет, и говорить не приходится — сыграла и всё, они остались только в памяти зрителей.
Молодое поколение вообще иногда путает Румянову с Надеждой Румянцевой, соединяя внешность одной актрисы и голос другой. Голос как раз принадлежит Румяновой, и он знаком буквально каждому, от мала до велика. Знаком всем тем, кто рос и воспитывался на советских мультфильмах, ведь многие годы актриса фактически только и занималась тем, что озвучивала в них разные роли. И именно это стало её вкладом в золотой фонд отечественного кино.
Обморок во ВГИКе
Румянова принадлежала к тому поколению, которое наискосок пересекла война. Она родилась 8 декабря 1929 года в Ленинграде и сорок первый год встретила 12-летней девочкой. Затем были гибель отца, военного комиссара, жизнь в эвакуации в Курганской области, возвращение в родной город — и фильм с Любовью Орловой «Весна», после которого Румянова и решила стать актрисой.
Во ВГИК она поступила с первой попытки, к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой — на следующий после «военного», прославившегося «Молодой гвардией», курс. Она рассказывала, что Москва встретила её неласково — украли деньги, она несколько дней ничего не ела и на экзамены пришла настолько голодной, что прямо там упала в голодный обморок. Спас её всё тот же Герасимов. Он, кстати, потом не раз её выручал — помог, когда она едва не потеряла голос, и на первую роль позвал в свой фильм «Сельский врач».
По иронии судьбы, на этой картине Румянова впервые опробовала свой новый тембр, тот самый, который называют детским — и поплакала так, что её плач оказался лучше, чем плач настоящего ребенка.
Во всяком случае, с точки зрения кино. И всё шло по накатанной колее — диплом, статус настоящей актрисы, служба в театре-студии киноактера, первые роли… Но тут на её пути появился Иван Пырьев.
Испытал верностью
Про всесильного режиссера и тогдашнего директора «Мосфильма» ходило и ходит много слухов. Рассказывают, что он делал не слишком пристойные предложения молодым актрисам и в случае отказа просто перекрывал им кислород, то есть запрещал снимать их в кино. Что из этого правда, а что — нет, неизвестно, но именно местью Пырьева сейчас объясняют опалу Екатерины Савиновой, Клары Лучко, Веры Васильевой, Ии Арепиной. И Румяновой тоже.
Актриса, впрочем, эти слухи частично подтверждала — она рассказывала, что речь действительно шла об отказе, но не от более близкого знакомства, а от роли в фильме Пырьева. В 1953-м режиссер собирался снимать фильм «Испытание верности», и на одну из ролей пригласил Румянову, которой сценарий не понравился, о чем она прямо и откровенно заявила Пырьеву, добавив, что «картина обречена на провал». Тот вспылил и пообещал, что пока он жив, Румянова на «Мосфильме» работать не будет. Актриса также вспоминала, что уже перед смертью (он скончался в 1968 году) Пырьев звонил ей и просил прощения за то, что выполнил свою угрозу. Но было уже поздно.
К слову, «Испытание верности» тогда посмотрели 32 млн зрителей, правда, сам режиссер в беседе с актрисой признал этот фильм «неудачным».
Малыш для Карлсона
Собственно, заметных ролей в кино у Румяновой действительно немного. Некоторые еще помнят её матушку Катерину в «12 стульях» Леонида Гайдая.
И, пожалуй, всё. Хотя она появлялась в фильмах «Время, вперед!», «Не может быть!», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Экипаж». В 1983-м на Центральном ТВ вышел фильм-концерт «…С участием Клары Румяновой».
Но у неё были роли в театре, концерты, на которых она шокировала зрителей возможностями своего голоса, некоторые тембры которого совсем не соответствовали её внешности. Ну и мультипликация, для которой Румянова сделала столько, сколько сделали, наверное, только самые выдающиеся режиссеры и художники-аниматоры. По разным подсчетам, актриса озвучила примерно 160 мультфильмов, а её голосом говорят три сотни персонажей — и каких! Малыш в дилогии о Малыше и Карлсоне, Заяц в «Ну, погоди!», Паровозик, который шёл из Ромашково, Чебурашка, Крошка Енот… Ну и песни — те самые, которые дети до сих пор слышат с самого раннего возраста.
Даже своё единственное почетное звание — заслуженная артистка РСФСР — Румянова получила именно за работу в мультипликации. Хотя фактически она — народная, но звания не всегда отражают истинное положение дел.
«Осталась ни с чем, зато красивая и гордая»
При этом вряд ли кто мог сказать, что сама Румянова жила в сказке. Личная жизнь у неё категорически не складывалась. Первый муж, с которым она расписалась ещё до поступления во ВГИК, подал на развод, когда Румянова не отказалась от идеи стать актрисой. Ей пришлось делать аборт. И больше детей она иметь не могла. Румянова могла стать женой Николая Рыбникова, с которым вместе училась, но он ей чем-то не глянулся и получил пощечину в ответ на подаренные золотые часы.
Вторым мужем Румяновой стал актер и режиссер Анатолий Чемодуров, сыгравший в «Молодой гвардии» одну из ролей. Чемодуров был очень востребованным в 1950-е годы, потом перестал получать предложения, хотя и работал у Сергея Бондарчука вторым режиссером на фильмах «Война и мир», «Ватерлоо» и «Они сражались за родину». Как водится — запил…
«Мне это так надоело, что я решила от него избавиться: купила ему на свои деньги квартиру, отдала свою машину и осталась ни с чем, зато красивая и гордая. Потом вышла замуж за военного», — рассказывала актриса.
Но и с военным жизнь не сложилась — Румянова признавалась, что тот оказался «жутким ревнивцем».
А потом пришли 1990-е, и налаженная творческая жизнь очень быстро развалилась. Мультфильмы не снимали, уникальный голос актрисы оказался не нужен, из театра-студии киноактера её тоже уволили. Румянова мечтала, что для таких актеров-стариков, как она, организуют какой-нибудь «театр хотя бы самый маленький», помогут издать книгу. Мечты так и не сбылись. Клара Румянова умерла 18 сентября 2004 года, за несколько месяцев до своего 75-летия. На похоронах ее видели только актера и режиссера Николая Бурляева…