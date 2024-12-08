Без ролей, но с Зайцем и Чебурашкой. Народный голос Клары Румяновой

Актриса, впрочем, эти слухи частично подтверждала — она рассказывала, что речь действительно шла об отказе, но не от более близкого знакомства, а от роли в фильме Пырьева. В 1953-м режиссер собирался снимать фильм «Испытание верности», и на одну из ролей пригласил Румянову, которой сценарий не понравился, о чем она прямо и откровенно заявила Пырьеву, добавив, что «картина обречена на провал». Тот вспылил и пообещал, что пока он жив, Румянова на «Мосфильме» работать не будет. Актриса также вспоминала, что уже перед смертью (он скончался в 1968 году) Пырьев звонил ей и просил прощения за то, что выполнил свою угрозу. Но было уже поздно.