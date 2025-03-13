Без проводов. Аналитики озвучили, какие подарки выбрали россияне

Согласно данным сервиса, мужчинам чаще всего дарили предметы одежды, а женщинам — подарочные наборы. Безусловным лидером среди подарков мужчинам на День защитника Отечества стала категория «Носки» — их продажи на неделе перед 23 Февраля выросли на 192% по сравнению со среднедневными показателями января, когда россияне уже не искали новогодних подарков, но еще не начали готовиться к праздникам февраля и марта. Второе место по популярности заняли «Футболки» (+149%), а третье — «Подарки мужчинам» (+87%), сюда входят, к примеру, бритвенные наборы и комплекты для мойки автомобиля, а также инструменты.