Без проводов. Аналитики озвучили, какие подарки выбрали россияне

В преддверии гендерных праздников заметно вырос спрос на беспроводные технологии. Согласно данным, к 23 Февраля наиболее популярными стали беспроводные зарядные устройства, а к 8 Марта — беспроводные наушники. Кроме того, мужчинам к празднику чаще дарили предметы одежды, а женщинам — подарочные наборы. Такие выводы сделаны специалистами МегаФона на основе анализа данных сервиса «Аналитика маркетплейсов», а также анализа продаж в объединённой розничной сети МегаФона и Yota.
Согласно данным сервиса, мужчинам чаще всего дарили предметы одежды, а женщинам — подарочные наборы. Безусловным лидером среди подарков мужчинам на День защитника Отечества стала категория «Носки» — их продажи на неделе перед 23 Февраля выросли на 192% по сравнению со среднедневными показателями января, когда россияне уже не искали новогодних подарков, но еще не начали готовиться к праздникам февраля и марта. Второе место по популярности заняли «Футболки» (+149%), а третье — «Подарки мужчинам» (+87%), сюда входят, к примеру, бритвенные наборы и комплекты для мойки автомобиля, а также инструменты.
Кожгалантерея не вошла в топ-3, однако спрос на нее также значительно вырос: кошельки покупали на 74% чаще, а ремни — на 68%. Продолжает этот список одежда и парфюм: продажи джемперов выросли на 62%, брюк — на 44%, мужских ароматов — на 40%.
Что касается подарков к Международному женскому дню, то здесь лидером стала категория «Подарочные наборы»: их продажи на неделе перед 8 Марта взлетели на 351% в сравнении со спокойным январем. На втором месте оказалась категория «Органическая косметика» (+74%), на третьем — «Ювелирные украшения» (+69%).
Примечательно, что пик покупок в обеих категориях пришелся на 18 февраля и 3 марта — ровно за 5 дней до праздников. Например, доля покупок в «мужских» категориях 18 февраля составила 5% от всех февральских продаж.
Среди гаджетов заметно увеличилась популярность беспроводных устройств. а неделю до 23 Февраля в этом году беспроводные зарядные устройства покупали на 14% больше, чем за аналогичный период годом ранее. А к 8 Марта в 2025 году лидерами по приросту продаж стали беспроводные наушники.
При этом самым популярным гаджетом и ко Дню защитника Отечества, так и к 8 Марта остается смартфон. Причем к 8 Марта в этом году их приобретали на 8% чаще, чем к 23 Февраля. Также к женскому празднику чаще покупали планшеты (+23%). А вот к 23 Февраля можно отметить более высокий спрос на умные часы (23%), беспроводные наушники (22%) и пауэрбанки (5%).